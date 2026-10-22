24 अक्तूबर को शुक्र का चित्रा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ और प्रमोशन का मौका

1 of 5 शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : Amar Ujala







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Shukra Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, सुख-सुविधाओं, प्रेम, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। मान्यता है कि शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर व्यक्ति के आर्थिक जीवन, करियर और रिश्तों पर पड़ सकता है। 24 अक्टूबर 2026 को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र का यह गोचर मिथुन, मकर, कुंभ और तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। आइए जानते हैं इन चार राशियों को किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

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2 of 5 किसी पुराने निवेश या पहले किए गए काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का चित्रा नक्षत्र में गोचर आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के नए अवसर मिल सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और किसी पुराने निवेश या पहले किए गए काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय नई योजनाओं पर काम करने और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है। नए ग्राहकों से जुड़ने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच उनकी पहचान मजबूत हो सकती है। हालांकि, धन निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना बेहतर रहेगा। सही योजना और मेहनत के दम पर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

3 of 5 कारोबार करने वाले जातकों को अपनी व्यावसायिक योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन कई क्षेत्रों में सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकता है। शुक्र को तुला राशि का स्वामी माना जाता है, इसलिए इस गोचर को आपके लिए विशेष महत्व वाला समझा जा रहा है। इस दौरान आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं और आर्थिक मामलों में पहले से बेहतर स्थिति बनने की उम्मीद की जा सकती है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को अपनी व्यावसायिक योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में नई रणनीति अपनाने या नए लोगों के साथ काम करने से भविष्य में फायदा मिल सकता है। वहीं, नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत और कार्यक्षमता के आधार पर नई उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मिल सकता है। निजी जीवन की बात करें तो परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में सफलता मिल सकती है। कोई अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। कुल मिलाकर, यह अवधि तुला राशि वालों को आर्थिक मजबूती और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

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4 of 5 जो लोग लंबे समय से बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। - फोटो : अमर उजाला

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करियर और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवधि में नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता साबित करने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल होने या पदोन्नति की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। विदेश में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले जातकों को भी नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है। व्यापार से जुड़े मकर राशि के लोगों को कामकाज में विस्तार करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए नई संभावनाएं मिल सकती हैं। किसी पुराने व्यावसायिक संपर्क से फायदा होने या नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े व्यावसायिक फैसले से पहले उसके फायदे और जोखिमों का आकलन करना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। पार्टनर के साथ बातचीत बेहतर होने और आपसी समझ बढ़ने से रिश्तों में मधुरता आ सकती है। इस दौरान अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और निरंतर मेहनत करना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

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5 of 5 नौकरी की तलाश कर रहे कुंभ राशि के जातकों को नए अवसरों पर नजर रखनी चाहिए। - फोटो : अमर उजाला