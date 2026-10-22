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शनि का बड़ा बदलाव: 59 दिन बाद इन 6 राशियों को मिल सकती है परेशानियों से राहत

Thu, 22 Oct 2026 11:15 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 11:15 PM IST
सार

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता माना जाता है। शनि की चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकता है। 59 दिन बाद होने वाला शनि का बड़ा बदलाव 6 राशियों के लिए राहत और सकारात्मक बदलावों की उम्मीद लेकर आ सकता है। 

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Saturn Transit 2026 These 6 Zodiac Signs May Get Relief from Troubles After 59 Days in hindi
Shani Margi 2026 - फोटो : अमर उजाला

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म, न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शनि की चाल में परिवर्तन होने पर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होने वाले हैं। शनि के मार्गी होने का अर्थ है कि ग्रह अपनी सामान्य सीधी गति में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस बदलाव के बाद कुछ राशियों को लंबे समय से अटके कामों में प्रगति, करियर में नए अवसर और आर्थिक मामलों को बेहतर बनाने के मौके मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन 6 राशियों के लिए शनि की मार्गी चाल को खास माना जा रहा है।

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Saturn Transit 2026 These 6 Zodiac Signs May Get Relief from Troubles After 59 Days in hindi
कब मार्गी होंगे शनि देव? - फोटो : अमर उजाला

कब मार्गी होंगे शनि देव?
द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि देव 27 जुलाई 2026 को वक्री हुए थे और 11 दिसंबर 2026, शुक्रवार को मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि की यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष में शनि की वक्री अवस्था को पुराने कामों की समीक्षा, धैर्य और अपनी जिम्मेदारियों पर दोबारा ध्यान देने से जोड़ा जाता है। वहीं, शनि के मार्गी होने को योजनाओं को आगे बढ़ाने, कामकाज में निरंतरता लाने और लंबित मामलों पर नए सिरे से प्रयास करने का समय माना जाता है।  हालांकि, किसी ग्रह की स्थिति के आधार पर निश्चित लाभ या नुकसान की गारंटी नहीं दी जा सकती। राशियों पर बताए जाने वाले प्रभाव पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा लाभ।  

Saturn Transit 2026 These 6 Zodiac Signs May Get Relief from Troubles After 59 Days in hindi
नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और कार्यक्षमता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक मामलों और करियर पर नए सिरे से ध्यान देने का संकेत माना जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और कार्यक्षमता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से वेतन वृद्धि, पदोन्नति या किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपने प्रयासों को लगातार जारी रखें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करना और कारोबार की योजनाओं की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना और बचत पर ध्यान देना भी बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने के बजाय सभी पहलुओं को समझना जरूरी है।

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Saturn Transit 2026 These 6 Zodiac Signs May Get Relief from Troubles After 59 Days in hindi
सफलता के लिए निरंतर मेहनत और व्यावहारिक फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल को कार्यक्षेत्र में स्थिरता और जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा जा सकता है। लंबे समय से जिन कामों में रुकावट महसूस हो रही थी, उन्हें पूरा करने के लिए नए तरीके अपनाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी योग्यता बढ़ाने, रिज्यूमे बेहतर बनाने और नए अवसरों के लिए आवेदन करने पर ध्यान देना चाहिए। पहले से नौकरी कर रहे जातकों को अपने काम की गुणवत्ता और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कारोबार में भी सोच-समझकर बनाई गई योजनाएं आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, सफलता के लिए निरंतर मेहनत और व्यावहारिक फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे।
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किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्वक चर्चा करना बेहतर हो सकता है। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कामकाज में सुधार और लंबित मामलों को व्यवस्थित करने के अवसर से जुड़ा माना जा सकता है। यदि किसी प्रोजेक्ट या पेशेवर जिम्मेदारी को लेकर लंबे समय से परेशानी चल रही है, तो उसकी वजह समझकर समाधान तलाशना उपयोगी रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और बातचीत में स्पष्टता रखें। किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्वक चर्चा करना बेहतर हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी जिम्मेदारियों और समय के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। अपनी योजनाओं को छोटे-छोटे लक्ष्यों में बांटकर आगे बढ़ने से काम का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

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