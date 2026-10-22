फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Mercury Turns Retrograde on October 24 These Zodiac Signs Need to Be Careful in Love and Career

24 अक्टूबर से बुध की उल्टी चाल, रिश्तों से करियर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान

Thu, 22 Oct 2026 10:42 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 10:42 PM IST
सार

24 अक्टूबर 2026 से बुध की उल्टी चाल शुरू होने जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों, करियर और बातचीत के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जानें किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

विज्ञापन
Mercury Turns Retrograde on October 24 These Zodiac Signs Need to Be Careful in Love and Career
Budh Vakri 2026 - फोटो : अमर उजाला

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका ज्योतिषीय प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग माना जाता है। 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर बुध वक्री होने जा रहे हैं और 13 नवंबर तक इस अवस्था में रहेंगे। इस दौरान कुछ राशियों को अपने कामकाज, आर्थिक फैसलों और निजी रिश्तों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध की वक्री चाल के दौरान बातचीत में गलतफहमी, कामकाज में देरी और योजनाओं में बदलाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। खासतौर पर वृषभ, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत हो सकती है। आइए जानते हैं इन राशियों के लिए बुध का वक्री होना कैसा रह सकता है।

Trending Videos
Mercury Turns Retrograde on October 24 These Zodiac Signs Need to Be Careful in Love and Career
ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को बुध की वक्री चाल के दौरान अपने कामकाज और सेहत पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। कुछ मामलों में आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करें। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बैंकिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों को दस्तावेजों, लेन-देन और जरूरी ईमेल की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। छोटी-सी चूक भी काम में देरी का कारण बन सकती है। सेहत के मामले में भी लापरवाही से बचें। 
Mercury Turns Retrograde on October 24 These Zodiac Signs Need to Be Careful in Love and Career
गैरजरूरी खरीदारी से बचें और निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करें। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से बुध की चाल में बदलाव को इस राशि के लिए खास माना जाता है। इस अवधि में आपको अपने आर्थिक फैसलों और रोजमर्रा के कामों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए गैरजरूरी खरीदारी से बचें और निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करें। केवल दूसरों की सलाह पर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय उसकी दोबारा जांच करें। बातचीत के दौरान अपनी बात स्पष्ट रखें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी परेशानी पैदा कर सकती है। अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Mercury Turns Retrograde on October 24 These Zodiac Signs Need to Be Careful in Love and Career
किसी योजना में देरी या अपेक्षा के अनुसार परिणाम न मिलने से मन परेशान हो सकता है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए बुध की वक्री चाल के दौरान आर्थिक मामलों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी योजना में देरी या अपेक्षा के अनुसार परिणाम न मिलने से मन परेशान हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पैसों से जुड़े मामलों में बजट बनाकर चलें और किसी भी निवेश से पहले जोखिम को समझें। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बातचीत में संयम रखना चाहिए। छोटी बातों को प्रतिष्ठा का सवाल बनाने से कार्यस्थल का माहौल बिगड़ सकता है। निजी जीवन में भी गलतफहमियों की आशंका को देखते हुए अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें। परिवार या करीबी लोगों के साथ मतभेद होने पर गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करें।

विज्ञापन
Mercury Turns Retrograde on October 24 These Zodiac Signs Need to Be Careful in Love and Career
रिश्तों में किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से बचें। - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में अपने पेशेवर और साझेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काम का दबाव बढ़ने या किसी योजना में देरी होने से तनाव महसूस हो सकता है। हालांकि, धैर्य और व्यवस्थित तरीके से काम करने पर परिस्थितियों को संभालने में मदद मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को साझेदारों के साथ लेन-देन, अनुबंध और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। पुराने कानूनी या व्यावसायिक मामलों से जुड़े दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रखना उपयोगी रहेगा। रिश्तों में किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से बचें। दूसरों पर भरोसा करने के साथ-साथ जरूरी मामलों में तथ्यों की पुष्टि करना भी महत्वपूर्ण है। सेहत को लेकर परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज न करें।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed