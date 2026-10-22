24 अक्टूबर से बुध की उल्टी चाल, रिश्तों से करियर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में अपने पेशेवर और साझेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काम का दबाव बढ़ने या किसी योजना में देरी होने से तनाव महसूस हो सकता है। हालांकि, धैर्य और व्यवस्थित तरीके से काम करने पर परिस्थितियों को संभालने में मदद मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को साझेदारों के साथ लेन-देन, अनुबंध और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। पुराने कानूनी या व्यावसायिक मामलों से जुड़े दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रखना उपयोगी रहेगा। रिश्तों में किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से बचें। दूसरों पर भरोसा करने के साथ-साथ जरूरी मामलों में तथ्यों की पुष्टि करना भी महत्वपूर्ण है। सेहत को लेकर परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज न करें।



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