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लव राशिफल 5 अक्तूबर: वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, पार्टनर के साथ बिताएंगे खास पल

Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
सार

5 अक्तूबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कुछ राशियों के लिए खास रह सकता है। ग्रहों की चाल से रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, वहीं कुछ लोगों को गलतफहमी से बचने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
5 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 05 October 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से 5 अक्तूबर 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति का असर आपकी लव लाइफ, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और भावनाओं पर देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ जातकों को छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझना और खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और रिश्ते में नई मिठास लाने का मौका दे सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए साथ में भविष्य की योजनाएं बनाने या कहीं घूमने का विचार बन सकता है। दूसरी ओर, सिंगल जातकों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री या क्रश से बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि हर राशि के लिए प्रेम जीवन का अनुभव एक जैसा नहीं रहेगा। किसी को पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, तो किसी को अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल और जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए प्यार के मामले में आज का दिन कैसा रहने वाला है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज पार्टनर के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। बातचीत में जल्दबाजी करने के बजाय एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। इससे रिश्ते में आई दूरी कम हो सकती है। सिंगल लोगों का ध्यान किसी खास व्यक्ति की बातों पर रहेगा और मन थोड़ा परेशान हो सकता है।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज आपकी लव लाइफ में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं घूमने या साथ में समय बिताने का प्लान बना सकते हैं। दोनों के बीच आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
रिलेशनशिप में रहने वाले लोग आज अपने रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। वहीं सिंगल लोगों के लिए परिवार की पसंद से रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 05 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। पार्टनर आपको खुश रखने और रिश्ते में नई गर्माहट लाने की कोशिश करेंगे। साथ में बिताया समय रिश्ते को मजबूत करेगा। सिंगल लोगों को किसी पुराने रिश्ते या खास व्यक्ति की याद आ सकती है।

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