12 नवंबर को मंगल करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों को करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

1 of 5 मंगल गोचर 2026 - फोटो : amar ujala

Mangal Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। मंगल की चाल में बदलाव को करियर, कारोबार और व्यक्तिगत प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने की मान्यता है, लेकिन मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, व्यापार और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं इन तीन राशियों के लिए मंगल का यह गोचर क्या संकेत दे रहा है।

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2 of 5 कब होगा मंगल का सिंह राशि में गोचर? - फोटो : adobe stock

कब होगा मंगल का सिंह राशि में गोचर?

ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, मंगल 12 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 46 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल को साहस, भूमि, ऊर्जा, पराक्रम और कार्यक्षमता से जोड़ा जाता है। वहीं, सिंह राशि को नेतृत्व, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सिंह राशि में मंगल का प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर के दौरान कुछ लोगों में अपने लक्ष्य हासिल करने की इच्छा और काम करने का उत्साह बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी क्षमताएं साबित करने का अवसर मिल सकता है, जबकि कारोबार से जुड़े लोग नई योजनाओं पर काम करने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि, सफलता के लिए सही रणनीति, धैर्य और निरंतर प्रयास भी जरूरी होंगे।

3 of 5 करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को अपनी योग्यता दिखाने के नए अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कई क्षेत्रों में सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकता है। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर को इनके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को अपनी योग्यता दिखाने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए विकल्पों पर ध्यान देने का मौका मिल सकता है। वहीं, पहले से नौकरी कर रहे लोगों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए भी एकाग्रता और मेहनत के दम पर बेहतर परिणाम पाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने और लगातार प्रयास करते रहने से लाभ मिलने की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं।

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4 of 5 व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से नए काम की जानकारी मिल सकती है। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का इसी राशि में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। इस दौरान नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और अपने काम को लेकर सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वे अपने प्रयासों को तेज कर सकते हैं और बेहतर अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कारोबार करने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए नई योजनाओं पर काम करने या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की संभावनाएं बन सकती हैं। व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से नए काम की जानकारी मिल सकती है। यात्रा से जुड़े कामकाज में भी नए अवसर तलाशने का मौका मिल सकता है। वहीं, बेरोजगार लोगों को अपने कौशल और अनुभव के अनुरूप नौकरी खोजने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवधि में आत्मविश्वास के साथ काम करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अत्यधिक उत्साह में आकर जल्दबाजी करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सहकर्मियों और व्यावसायिक साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। सोच-समझकर लिए गए फैसले करियर में आगे बढ़ने की दिशा में मददगार हो सकते हैं।



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5 of 5 आर्थिक दृष्टि से आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार करना फायदेमंद रह सकता है। - फोटो : अमर उजाला