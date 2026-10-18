सिंह राशि में गुरु करेंगे 31 अक्तूबर को गोचर, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को लाभ के योग

1 of 4 31 अक्तूबर को गुरु का राशि परिवर्तन - फोटो : अमर उजाला







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अतिचारी चाल से चल रहे देवगुरु बृहस्पति अब 31 अक्तूबर 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे पंचांग के अनुसार गुरु का यह राशि परिवर्तन 31 अक्तूबर को दोपहर करीब 12 बजकर 02 मिनट पर होगा। गुरु इस राशि में 25 जनवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे, इसके बाद दोबार से वक्री होकर कर्क राशि में गोचर होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, भाग्य, सुख-समृद्धि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु के गोचर करने से इसका प्रभााव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन सभी राशियों में से कुछ राशि वालों के ऊपर देवगुरु का गोचर अच्छा और शुभ साबित होगा। गुरु के गोचर का सबसे अच्छा प्रभाव सिंह, वृश्चिक और मेष राशि वालों के ऊपर रहेगा। इससे आर्थिक तरक्की, करियर में वृद्धि और नए तरह के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं गुरु के गोचर करने से मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा।

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2 of 4 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव

मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अच्छा, शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। करियर-कारोबार में नए-नए तरह के अवसरों की वृद्दि हो सकती है। आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आय के नए-नए स्त्रोतों का विकास हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपको बहुत ही सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कामकाज को लेकर नए-नए अवसर बन सकते हैं।



3 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का असर

सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपकी ही राशि में होगा जिससे आपके आत्मविश्वास और करियर में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई तरह की जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। जो लोग किसी तरह के कारोबार से संबंधित है उनको नए-नए तरह के संपर्कों का लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का समय मिलेगा। आपके पुराने धन की वापसी हो सकती है।

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