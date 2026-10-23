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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 24 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

आज का राशिफल 24 अक्तूबर: इन 4 राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, नौकरी-बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा

Fri, 23 Oct 2026 05:02 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 23 Oct 2026 05:02 PM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 24 ctober 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या और कुंभ समेत सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? जानें करियर, कारोबार, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।
 

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Aaj Ka Rashifal 24 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
24 October Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

24 October Ka Rashifal: आज का दिन 12 राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। आज मेष राशि वालों को धैर्यवान रहना होगा, तो वहीं वृषभ राशि के लोगों को खुशखबरी मिलेगी। ऐसे ही आपकी राशि के लिए दिन क्या संकेत लेकर आया है, आइए विस्तार से 24 अक्तूबर का दैनिक राशिफल जानते हैं।

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Aaj Ka Rashifal 24 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की सीख देगा। घर में किसी बात को लेकर माताजी आपसे नाराज़ हो सकती हैं, इसलिए अपनी बात रखने से पहले उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देने से बचें और जरूरी कागजात संभालकर रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खर्च करा सकती है। कामकाज में आपके मन में कुछ नए और शानदार विचार आएंगे, जो भविष्य में सफलता की मजबूत नींव बन सकते हैं। खासतौर पर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज उपलब्धियों के अच्छे अवसर बन सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal 24 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए खुशियों और अच्छी खबरों से भरा रह सकता है। संतान की किसी उपलब्धि से आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा, वहीं परीक्षा का परिणाम भी उम्मीदों के अनुरूप आने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य को लेकर मन में नया उत्साह जागेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि, साझेदारी में कोई भी फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें। सही जानकारी और सोच-विचार के बाद ही कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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Aaj Ka Rashifal 24 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज आपकी समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। आपके व्यवहार में प्रेम और अपनापन झलकेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। भाई-बहनों के साथ किसी खुशी के मौके पर छोटी पार्टी या मिलन समारोह की योजना बन सकती है। लंबे समय से चल रहे किसी कानूनी मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आपकी मीठी वाणी लोगों का दिल जीत सकती है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। शांत रहकर बात करेंगे तो कई उलझनें आसानी से सुलझ सकती हैं।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज आपके मन को संतोष और सुकून देने वाली परिस्थितियां बन सकती हैं। संतान की सफलता आपको खुशी देगी और उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। व्यापार में भी पहले के मुकाबले सुधार दिखाई दे सकता है, जिससे आगे बढ़ने का उत्साह मिलेगा। हालांकि, पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर मन को उदास कर सकती है, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय धैर्य बनाए रखें। मुश्किल समय में आपका संयम ही आपको मजबूती देगा। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे न हटें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है।

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