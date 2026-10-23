आज का राशिफल 24 अक्तूबर: इन 4 राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, नौकरी-बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा

1 of 13 24 October Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

24 October Ka Rashifal: आज का दिन 12 राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। आज मेष राशि वालों को धैर्यवान रहना होगा, तो वहीं वृषभ राशि के लोगों को खुशखबरी मिलेगी। ऐसे ही आपकी राशि के लिए दिन क्या संकेत लेकर आया है, आइए विस्तार से 24 अक्तूबर का दैनिक राशिफल जानते हैं।

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मेष राशि

आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की सीख देगा। घर में किसी बात को लेकर माताजी आपसे नाराज़ हो सकती हैं, इसलिए अपनी बात रखने से पहले उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देने से बचें और जरूरी कागजात संभालकर रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खर्च करा सकती है। कामकाज में आपके मन में कुछ नए और शानदार विचार आएंगे, जो भविष्य में सफलता की मजबूत नींव बन सकते हैं। खासतौर पर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज उपलब्धियों के अच्छे अवसर बन सकते हैं।

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वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए खुशियों और अच्छी खबरों से भरा रह सकता है। संतान की किसी उपलब्धि से आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा, वहीं परीक्षा का परिणाम भी उम्मीदों के अनुरूप आने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य को लेकर मन में नया उत्साह जागेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत हैं और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि, साझेदारी में कोई भी फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें। सही जानकारी और सोच-विचार के बाद ही कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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मिथुन राशि

आज आपकी समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रख सकती है। आपके व्यवहार में प्रेम और अपनापन झलकेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। भाई-बहनों के साथ किसी खुशी के मौके पर छोटी पार्टी या मिलन समारोह की योजना बन सकती है। लंबे समय से चल रहे किसी कानूनी मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आपकी मीठी वाणी लोगों का दिल जीत सकती है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। शांत रहकर बात करेंगे तो कई उलझनें आसानी से सुलझ सकती हैं।

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