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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 25 अक्तूबर: वृषभ, कन्या और मीन राशि वालों के रिश्तों में आएंगी खुशियां, पढ़ें दैनिक लव राशिफल

Sat, 24 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 24 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

आज 25 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल जानें। सभी 12 राशियों के लिए जानिए आज प्यार और रिश्तों के मामले में आपका दिन कैसा रहेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
25 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 25 October 2026:   25 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल जानिए और देखें कि आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। सभी 12 राशियों के जातकों के लिए जानें प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खास भविष्यवाणियां। क्या आज आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी या किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है? जानिए मेष से मीन राशि तक का लव राशिफल और ज्योतिष के अनुसार अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आज के प्रेम राशिफल में क्या खास है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में बातचीत और समझदारी से आगे बढ़ने का दिन है। अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो शांति से बात करने पर स्थिति बेहतर हो सकती है। सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ने के संकेत हैं। जल्दबाजी में किसी के प्रति राय बनाने से बचें।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। एक-दूसरे की जरूरतों को समझने और भविष्य को लेकर चर्चा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसके साथ उन्हें सहजता महसूस हो। रिश्ते में भरोसे को प्राथमिकता दें।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस का माहौल बन सकता है। पार्टनर की कोई छोटी-सी बात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। सिंगल जातकों को अपनी बातचीत और व्यक्तित्व से किसी को प्रभावित करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, रिश्ते में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय दूसरे की भावनाओं को भी महत्व दें।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज प्यार के मामले में भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा। पार्टनर के व्यवहार को लेकर मन में संदेह पैदा हो, तो बिना पूछे कोई निष्कर्ष न निकालें। आपसी बातचीत से कई उलझनें दूर हो सकती हैं। सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले सामने वाले की सोच और स्वभाव को समझना चाहिए।
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