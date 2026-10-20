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लव राशिफल 21 अक्तूबर: मिथुन, सिंह और मकर राशि वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, रिश्तों में संभलकर चलने की जरूरत

Tue, 20 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 20 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

Aaj Ka Love Rashifal 21 October 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी रहेगी। पार्टनर के साथ प्यार, रिश्तों में मिठास और शादीशुदा जीवन से जुड़े खास संकेत पढ़ें।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
21 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 21 October 2026: आज का दिन आपकी लव लाइफ और प्रेम संबंधों के लिए क्या खास लेकर आया है? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं या शादीशुदा जिंदगी में खुशियां और प्यार बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का लव राशिफल आपके लिए खास हो सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। किस राशि के प्रेम जीवन में बढ़ेगा रोमांस, किसे पार्टनर का मिलेगा पूरा साथ और किन लोगों को रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या आज आपको अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा या प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है? जानिए सभी 12 राशियों का प्रेम भविष्य, पार्टनर के साथ तालमेल, सिंगल लोगों के लिए नए रिश्तों के संकेत और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खास भविष्यवाणियां। अपनी राशि के अनुसार पढ़ें आज का लव राशिफल और जानें प्यार के मामले में आपका दिन कैसा रह सकता है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों की लव लाइफ में खुशियों और रोमांस का खास माहौल देखने को मिल सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और एक-दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। आप दोनों साथ मिलकर किसी खास पल को यादगार बना सकते हैं। वहीं, सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। पहली मुलाकात में ही किसी के प्रति आकर्षण महसूस होगा, हालांकि मन में थोड़ी झिझक और घबराहट भी बनी रह सकती है। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय सामने वाले को समझने का प्रयास करें। कुल मिलाकर, आज प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनाए रखने और दिल की बात खुलकर कहने का अच्छा अवसर मिल सकता है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए आज प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। पार्टनर के साथ किसी छोटी-सी बात पर बहस शुरू होकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है। आप दोनों के बीच विचारों का अंतर बढ़ने से भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। ऐसे में गुस्से में कोई ऐसी बात कहने से बचें, जिससे साथी को ठेस पहुंचे। बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की कोशिश करें और एक-दूसरे की भावनाओं को समझें। वहीं, सिंगल लोगों की अचानक अपने एक्स से मुलाकात हो सकती है। पुरानी यादें फिर से ताजा होने के कारण मन बेचैन हो सकता है और आप असमंजस में पड़ सकते हैं। ऐसे समय में भावनाओं में बहने के बजाय सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर होगा। धैर्य और समझदारी से आप दिन की परेशानियों को संभाल सकते हैं।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के मन में आज प्रेम और रोमांस को लेकर कई तरह के विचार आ सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और आप उसके साथ अधिक समय बिताने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। मन में प्यार की नई कल्पनाएं जन्म लेंगी और आप भविष्य को लेकर खूबसूरत सपने देखने लगेंगे। हालांकि, ऑफिस में किसी के प्रति आकर्षित होने पर अपनी भावनाओं के साथ-साथ कामकाज की मर्यादा का भी ध्यान रखें। वहीं, सिंगल लोगों के लिए दिन भावनात्मक रूप से राहत देने वाला हो सकता है। आप किसी ऐसे आकर्षण या रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला कर सकते हैं, जो लंबे समय से आपको उलझन में डाल रहा था। इससे मन हल्का होगा और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। आज अपने दिल की सुनें, लेकिन फैसले लेते समय व्यावहारिक सोच को भी महत्व दें।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि वालों की लव लाइफ में आज नजदीकियां और भावनात्मक जुड़ाव बना रह सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने और अपने मन की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके बावजूद अतीत की कुछ यादें आपको परेशान कर सकती हैं। एक्स के साथ बिताए खूबसूरत पल बार-बार याद आने से वर्तमान रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पुरानी बातों को वर्तमान की खुशियों पर हावी न होने दें। वहीं, सिंगल लोगों के प्रेम संबंधों को लेकर घर में चर्चा या नाराजगी की स्थिति बन सकती है। आपके आकर्षक स्वभाव और बार-बार किसी के प्रति दिलचस्पी दिखाने से परिवार के सदस्य चिंतित हो सकते हैं। इसलिए अपने फैसलों में गंभीरता दिखाएं और परिवार की भावनाओं को भी समझें। आज वर्तमान रिश्तों को समय देना और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।
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