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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 09 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 09 अक्तूबर: कन्या, तुला और मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में आएगा बदलाव, रिश्ते में बढ़ेगा भरोसा

Thu, 08 Oct 2026 04:09 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 08 Oct 2026 04:09 PM IST
सार

9 अक्तूबर का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास संकेत लेकर आया है। किसी राशि के जातकों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो कुछ लोगों को बातचीत के दौरान संयम रखना होगा। जानें सभी 12 राशियों के लिए प्रेम जीवन का हाल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 09 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
9 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

9 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। ग्रहों की स्थिति का असर लोगों की भावनाओं, आपसी समझ और रिश्तों में चल रही परिस्थितियों पर पड़ सकता है। किसी राशि के जातकों के लिए पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास और नजदीकी बढ़ने के संकेत हैं, तो कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों पर होने वाली गलतफहमी से बचना होगा। वहीं, जो लोग लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए भी जीवनसाथी के साथ बातचीत और आपसी सहयोग रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों को पुराने मतभेद दूर करने का अवसर मिलेगा, जबकि कुछ राशियों को रिश्ते में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 9 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल और प्रेम जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 09 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
शादीशुदा लोगों के जीवन में किसी नई खुशखबरी की दस्तक हो सकती है। जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने या रोमांटिक डेट पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी। एक-दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने से मन की बातें भी आसानी से साझा कर पाएंगे। सिंगल लोग दोस्तों के साथ अपने क्रश को लेकर चर्चा करेंगे और उनकी बातों से कुछ नया नजरिया मिल सकता है।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

जीवनसाथी आपसे किए किसी वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपके मन में उनके प्रति भरोसा और बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस और आपसी समझ बनी रहेगी। साथ में बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत करेगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे धीरे-धीरे पसंद और आकर्षण बढ़ने की संभावना है।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 09 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आपके लिए यह महसूस करने का समय है कि आपका साथी आपको कितनी अच्छी तरह समझता है। बिना कुछ कहे ही पार्टनर आपके मन की बात समझ लेंगे, जिससे आपको रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा। पुरानी किसी बात को लेकर चल रही उलझन भी कम हो सकती है। सिंगल लोगों को अपने एक्स को किसी और के साथ खुश देखकर मन में चल रही पुरानी भावनाओं से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों के बीच अपनापन पहले से ज्यादा महसूस होगा। साथ में किसी छोटी यात्रा या आउटिंग का प्लान भी बन सकता है। सिंगल लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या किसी नए रिश्ते की संभावना बनने के संकेत मिल सकते हैं।
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