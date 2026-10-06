लव राशिफल 07 अक्तूबर: मेष, कर्क और तुला राशि वाले रहें सावधान, प्रेम जीवन में हो सकता है मनमुटाव

1 of 13 7 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala







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Love Prediction: 7 अक्तूबर 2026 को प्रेम और रिश्तों के लिहाज से दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। ग्रहों की स्थिति का असर आपकी भावनाओं, पार्टनर के साथ बातचीत और रिश्ते में बढ़ती नजदीकियों पर दिखाई दे सकता है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन प्यार भरे पलों और रिश्ते को मजबूत करने वाला रहेगा, जबकि कुछ लोगों को छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं, प्रेम संबंध में चल रही गलतफहमियों को बातचीत के जरिए दूर करने का मौका भी मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 7 अक्तूबर का लव राशिफल क्या कहता है और आज प्रेम जीवन में किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में रोमांस थोड़ा फीका रह सकता है। किसी छोटी-सी बात को लेकर पार्टनर से बहस या मतभेद होने की संभावना है। ऐसे में गुस्से में कुछ ऐसा कहने से बचें, जिससे बाद में पछताना पड़े। रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। वहीं, जो लोग सिंगल हैं, वे अपने क्रश को दूर से निहारकर ही खुश होते नजर आ सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं जाहिर करने में अभी झिझक महसूस करेंगे।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज पार्टनर आपको खुश करने के लिए कोई प्यारा सरप्राइज या खास तोहफा दे सकते हैं। उनकी यह कोशिश आपको स्पेशल महसूस कराएगी और रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। साथ मिलकर बिताया गया समय आपके बीच की बॉन्डिंग को मजबूत कर सकता है। वहीं सिंगल लोगों को क्रश की बेरुखी या नजरअंदाज किया जाना थोड़ा परेशान कर सकता है। बेवजह ज्यादा सोचने के बजाय अपनी भावनाओं को समय देना बेहतर रहेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के मामले में काफी खुशनुमा रह सकता है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने या किसी रोमांटिक जगह पर समय बिताने की योजना बन सकती है। साथ में बिताए पल रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएंगे। अगर आप सिंगल हैं और आपका क्रश आज आपके आसपास या आपके पास बैठता है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उनकी मौजूदगी ही आपका मूड बेहतर करने के लिए काफी होगी।

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