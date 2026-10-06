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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 07 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 07 अक्तूबर: मेष, कर्क और तुला राशि वाले रहें सावधान, प्रेम जीवन में हो सकता है मनमुटाव

Tue, 06 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

Love Rashifal Today: 7 अक्तूबर 2026 को प्रेम और रिश्तों के मामले में ग्रहों की चाल का असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा तो किसी को बातचीत में संयम रखना होगा। जानें सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 07 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
7 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Prediction: 7 अक्तूबर 2026 को प्रेम और रिश्तों के लिहाज से दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। ग्रहों की स्थिति का असर आपकी भावनाओं, पार्टनर के साथ बातचीत और रिश्ते में बढ़ती नजदीकियों पर दिखाई दे सकता है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन प्यार भरे पलों और रिश्ते को मजबूत करने वाला रहेगा, जबकि कुछ लोगों को छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं, प्रेम संबंध में चल रही गलतफहमियों को बातचीत के जरिए दूर करने का मौका भी मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 7 अक्तूबर का लव राशिफल क्या कहता है और आज प्रेम जीवन में किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 07 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में रोमांस थोड़ा फीका रह सकता है। किसी छोटी-सी बात को लेकर पार्टनर से बहस या मतभेद होने की संभावना है। ऐसे में गुस्से में कुछ ऐसा कहने से बचें, जिससे बाद में पछताना पड़े। रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। वहीं, जो लोग सिंगल हैं, वे अपने क्रश को दूर से निहारकर ही खुश होते नजर आ सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाएं जाहिर करने में अभी झिझक महसूस करेंगे।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 07 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज पार्टनर आपको खुश करने के लिए कोई प्यारा सरप्राइज या खास तोहफा दे सकते हैं। उनकी यह कोशिश आपको स्पेशल महसूस कराएगी और रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। साथ मिलकर बिताया गया समय आपके बीच की बॉन्डिंग को मजबूत कर सकता है। वहीं सिंगल लोगों को क्रश की बेरुखी या नजरअंदाज किया जाना थोड़ा परेशान कर सकता है। बेवजह ज्यादा सोचने के बजाय अपनी भावनाओं को समय देना बेहतर रहेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 07 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के मामले में काफी खुशनुमा रह सकता है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने या किसी रोमांटिक जगह पर समय बिताने की योजना बन सकती है। साथ में बिताए पल रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएंगे। अगर आप सिंगल हैं और आपका क्रश आज आपके आसपास या आपके पास बैठता है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उनकी मौजूदगी ही आपका मूड बेहतर करने के लिए काफी होगी।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज आपको अपनी बातचीत में थोड़ा सावधान रहना होगा। आपकी कही हुई कोई बात पार्टनर को गलत लग सकती है और इससे कुछ समय के लिए रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें और सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। सिंगल जातक अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए अपने लुक या स्टाइल में बदलाव करने का विचार बना सकते हैं। खुद में सकारात्मक बदलाव आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा।

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