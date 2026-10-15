अंक ज्योतिष 16 अक्तूबर: मूलांक 2, 4 और 6 वालों के बन सकते हैं तरक्की के योग, जानें सभी मूलांकों का हाल

Ank Jyotish 16 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर उसके जीवन, स्वभाव और दैनिक संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जाता है। 16 अक्तूबर 2026, शुक्रवार का दिन मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी मूलांक के लोगों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना रह सकती है, तो कुछ लोगों को आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और आपसी रिश्तों के लिहाज से भी दिन खास हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका शुभ अंक क्या है, किन कामों में सफलता मिलने की संभावना है और किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी, तो यहां पढ़ें 16 अक्तूबर का दैनिक अंक ज्योतिष। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का भविष्यफल, शुभ अंक और दिन से जुड़े खास संकेत।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 1
आज का दिन मूलांक 1 वाले जातकों के लिए कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। संतान की किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बनेगा। उसे कोई पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है, तो उससे उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलने के संकेत हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और विरोधियों की गतिविधियों से घबराने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।
शुभ अंक- 63
शुभ रंग- हरा
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 2
मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि आप अपने पेशे या भविष्य की दिशा को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। नया काम शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी मेहमान के आगमन से रौनक बढ़ेगी और सभी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या ऊंचा पद मिलने की खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी योग्यता और आत्मविश्वास पर भरोसा बनाए रखें।
शुभ अंक- 18
शुभ रंग- सुनहरा
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अंक 3
आज मूलांक 3 के जातकों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से किसी योजना को पूरा करने में परेशानी आ रही थी, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकल सकता है। इससे आपके रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। खरीदारी करते समय भी आपको किसी ऑफर या विशेष छूट का लाभ मिल सकता है, लेकिन जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। घर में विवाह से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है या किसी की शादी की तारीख तय होने से खुशियां आ सकती हैं। आज अपनी योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर ध्यान दें और दूसरों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करें।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- नारंगी
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 4
मूलांक 4 के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को उनके काम के लिए प्रशंसा या सम्मान मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी राहत मिलने के योग हैं। घर में किसी मुद्दे को लेकर चल रही बहस या मतभेद बातचीत के जरिए सुलझ सकते हैं। जीवनसाथी की ओर से कोई उपहार या सुखद सरप्राइज मिलने से आपका दिन खास बन सकता है। इसके अलावा, करियर और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी भी नए काम को स्वीकार करने से पहले उसकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ लें।
शुभ अंक- 23
शुभ रंग- पीला