अंक ज्योतिष 16 अक्तूबर: मूलांक 2, 4 और 6 वालों के बन सकते हैं तरक्की के योग, जानें सभी मूलांकों का हाल

Ank Jyotish 16 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर उसके जीवन, स्वभाव और दैनिक संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जाता है। 16 अक्तूबर 2026, शुक्रवार का दिन मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी मूलांक के लोगों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना रह सकती है, तो कुछ लोगों को आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और आपसी रिश्तों के लिहाज से भी दिन खास हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका शुभ अंक क्या है, किन कामों में सफलता मिलने की संभावना है और किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी, तो यहां पढ़ें 16 अक्तूबर का दैनिक अंक ज्योतिष। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का भविष्यफल, शुभ अंक और दिन से जुड़े खास संकेत।