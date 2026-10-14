फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 15 अक्तूबर: मूलांक 1, 2 और 8 वालों की बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

Wed, 14 Oct 2026 04:54 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 04:54 PM IST
सार

Ank Jyotish 15 October 2026: आज के अंक ज्योतिष में जानें मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल। किस मूलांक के लिए दिन शुभ रहेगा और किसे सतर्क रहने की जरूरत है? जानें करियर, धन, लव लाइफ और सेहत से जुड़े खास संकेत।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
15 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 15 October 2026: आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और अंक ज्योतिष के अनुसार किन लोगों की किस्मत चमक सकती है? दैनिक अंक ज्योतिष के जरिए आप अपने दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत जान सकते हैं। अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर उसके जीवन, स्वभाव और संभावित परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने की कितनी संभावना है, आर्थिक स्थिति कैसी रह सकती है और प्रेम जीवन में कौन-से बदलाव देखने को मिल सकते हैं? साथ ही जानें शिक्षा, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा या आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, तो पढ़ें आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल और जानें अपने मूलांक के अनुसार दिन के खास संकेत।

Trending Videos
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति की गलत सलाह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें। बदलाव भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है।

शुभ अंक: 24शुभ रंग: आसमानी
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। वाहन या मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन लेने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। लंबे समय से अटके कामों में प्रगति होने के संकेत हैं। प्रेम और रिश्तों से जुड़े मामलों में असमंजस की स्थिति बन सकती है। बच्चों से संबंधित मामलों में दिन अच्छा रह सकता है। बजट बनाकर चलने से खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: हल्का नीला
विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दें और परिवार के लिए भी समय निकालें। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी राहत महसूस हो सकती है। जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दिन का सही उपयोग करें।

शुभ अंक: 21

शुभ रंग: पिस्ता हरा
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज आर्थिक मामलों में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। मन में संतोष रहने से आप अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कारोबार में कोई नया कदम उठाने का विचार आ सकता है, लेकिन जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें। स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम पाने के लिए अधिक मेहनत और नियमित पढ़ाई पर ध्यान देना होगा।

शुभ अंक: 16

शुभ रंग: क्रीम
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed