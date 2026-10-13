अंक ज्योतिष 14 अक्तूबर: मूलांक 1, 2 और 8 वालों की बढ़ सकती है जिम्मेदारी, आर्थिक फैसलों को लेकर बरतें सावधानी

Ank Jyotish 14 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक अंक का अपना विशेष महत्व होता है और इसका संबंध व्यक्ति के स्वभाव, विचारों तथा जीवन की परिस्थितियों से माना जाता है। जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक दैनिक जीवन में करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों से जुड़े संकेत प्रदान करता है। 14 अक्टूबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए क्या संभावनाएं लेकर आया है? किस मूलांक के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है और किन लोगों को अपने निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी? आइए जानते हैं आज का अंक ज्योतिष, सभी मूलांकों का भविष्यफल और उनके लिए शुभ अंक।