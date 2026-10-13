अंक ज्योतिष 14 अक्तूबर: मूलांक 1, 2 और 8 वालों की बढ़ सकती है जिम्मेदारी, आर्थिक फैसलों को लेकर बरतें सावधानी

Ank Jyotish 14 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक अंक का अपना विशेष महत्व होता है और इसका संबंध व्यक्ति के स्वभाव, विचारों तथा जीवन की परिस्थितियों से माना जाता है। जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक दैनिक जीवन में करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों से जुड़े संकेत प्रदान करता है। 14 अक्टूबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए क्या संभावनाएं लेकर आया है? किस मूलांक के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है और किन लोगों को अपने निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी? आइए जानते हैं आज का अंक ज्योतिष, सभी मूलांकों का भविष्यफल और उनके लिए शुभ अंक।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 1
मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक व्यय को कम करने में सफल रहेंगे। धन से जुड़े मामलों में प्रगति होने की संभावना है, जिससे मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी। कारोबार करने वाले जातक किसी नई योजना में जोखिम उठाने का विचार कर सकते हैं। सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है।
शुभ अंक- 4
शुभ रंग- केसरिया
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 2
मूलांक 2 वाले जातकों को आज निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी व्यक्ति की गलत सलाह आर्थिक या व्यक्तिगत नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। जीवन में होने वाले कुछ बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी खास व्यक्ति की तलाश कर रहे जातकों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। मित्रता के नए संबंध भी बन सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 3
मूलांक 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन खर्चों के लिहाज से थोड़ा व्यस्त रह सकता है। घर, वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है। आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक निर्णय अपनी क्षमता और बजट को ध्यान में रखकर ही लें। लंबे समय से अटके हुए कार्यों को गति मिल सकती है और कुछ जरूरी काम पूरे होने की संभावना है। प्रेम और पारिवारिक संबंधों को लेकर मन में दुविधा रह सकती है। संतान से जुड़े मामलों में संतोष मिल सकता है और बच्चों की प्रगति के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- गुलाबी
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अंक 4
मूलांक 4 वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। परिवार और घर से जुड़े मामलों में भी आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। मेहनत, साहस और लगन के बल पर कठिन कार्यों को पूरा करने का प्रयास सफल हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। प्रेम जीवन में जीवनसाथी या प्रियतम का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला