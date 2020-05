मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'श्रम सिद्धि' कार्यक्रम का उद्घाटन किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 'श्रम सिद्धि' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत मज़दूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के सरपंचों और मजदूरों साथ बातचीत की।

Bhopal: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan interacts with labouers & sarpanches of different districts, via video conference, after inaugurating 'Shram Siddhi Abhiyan' under which jobs will be provided to labourers. pic.twitter.com/Cu3fxVtjv6