बिहार: जेडीयू नेता महेश्वर सिंह ने थामी लालू की 'लालटेन', तेजस्वी ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता

बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल-पुथल जारी है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया है। उन्होंने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तेजस्वी यादव ने बताया कि मेरे पिता के सहयोगी और दो बार विधायक रहे चुके महेश्वर सिंह ने पार्टी में वापसी की है। मुझे भरोसा है कि उनके लौटने से हमारी पार्टी मजबूत होगी।

Patna | JD(U) leader Maheshwar Singh joins Rashtriya Janata Dal.



He's been an MLA twice; minister of LJP & my father's ally. He has returned and our party will become strong & I have full faith in him: Tejashwi Yadav, RJD leader pic.twitter.com/DjR2RsJhPx