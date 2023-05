PM Modi in Sydney LIVE: पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, खनन-उर्जा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा

10:29 AM, 24-May-2023

इन मुद्दों पर की गई चर्चा

अल्बानीस के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया साझेदारी और रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ खनन, खनिज, उर्जा, व्यापार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीयों के हित के लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हमें वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करने का अवसर मिला।





#WATCH | Prime Minister Narendra Modi was accorded a Ceremonial Guard of Honour at the Admiralty House in Sydney. Later, PM Modi and Australian PM Anthony Albanese had a free-wheeling interaction. pic.twitter.com/bAFnGATJoV