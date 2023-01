{"_id":"63cd3203248b924afa3ff22d","slug":"india-vs-new-zealand-hockey-live-score-ind-vs-nz-hockey-men-s-world-cup-match-2023-at-bhubaneswar-updates-2023-01-22","type":"live","status":"publish","title_hn":"IND vs NZ Hockey Live: हॉकी विश्व कप में भारत के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती, थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला","category":{"title":"Hockey","title_hn":"हॉकी","slug":"hockey"}}

Published by: रोहित राज Updated Sun, 22 Jan 2023 06:36 PM IST

06:33 PM, 22-Jan-2023 IND vs NZ Hockey Live: स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से पहले क्रॉसओवर में मलयेशिया और स्पेन की टीमें आमने-सामने हुईं। निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी के बाद यह मैच पेनाल्टी शूटआउट में पहुंच गया। वहां भी दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद सडेन डेथ शुरू हुआ। इसमें एक भी मौका चूकने वाली टीम सीधे बाहर हो जाती है। स्पेन ने पहले मौके को गोल में तब्दील कर दिया, लेकिन मलयेशिया के खिलाफ ऐसा नहीं कर सके। स्पेन ने इस तरह पेनाल्टी शूटआउट में मलयेशिया को 4-3 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला 24 जनवरी को मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से पहले क्रॉसओवर में मलयेशिया और स्पेन की टीमें आमने-सामने हुईं। निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी के बाद यह मैच पेनाल्टी शूटआउट में पहुंच गया। वहां भी दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद सडेन डेथ शुरू हुआ। इसमें एक भी मौका चूकने वाली टीम सीधे बाहर हो जाती है। स्पेन ने पहले मौके को गोल में तब्दील कर दिया, लेकिन मलयेशिया के खिलाफ ऐसा नहीं कर सके। स्पेन ने इस तरह पेनाल्टी शूटआउट में मलयेशिया को 4-3 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला 24 जनवरी को मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगा। 06:26 PM, 22-Jan-2023 IND vs NZ Hockey Live: हेड टू हेड रिकॉर्ड हॉकी विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल छह मैच हुए हैं। इनमें से तीन में भारत को जीत मिली है, जबकि दो न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। एक मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों के बीच कुल 44 मैच हो चुके हैं। इनमें से 24 मैच भारत जीता है और 15 मैच न्यूजीलैंड जीता है। पांच मैच ड्रॉ रहे हैं। हॉकी विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल छह मैच हुए हैं। इनमें से तीन में भारत को जीत मिली है, जबकि दो न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। एक मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों के बीच कुल 44 मैच हो चुके हैं। इनमें से 24 मैच भारत जीता है और 15 मैच न्यूजीलैंड जीता है। पांच मैच ड्रॉ रहे हैं। 06:22 PM, 22-Jan-2023 IND vs NZ Hockey Live: हॉकी विश्व कप में भारत के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती, थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला नमस्कार, अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर राउंड में टीम इंडिया का मुकाबला थोड़ी देर में न्यूजीलैंड से होगा। भारत अगर इस मैच को जीत लेता है तो वह क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा। वहां उसका मुकाबला 24 जनवरी को गत चैंपियन बेल्जियम से होगा। टीम इंडिया 2010 के बाद से टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची है। उसकी नजर 13 साल के इस सूखे को समाप्त करने पर है। हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर राउंड में टीम इंडिया का मुकाबला थोड़ी देर में न्यूजीलैंड से होगा। भारत अगर इस मैच को जीत लेता है तो वह क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा। वहां उसका मुकाबला 24 जनवरी को गत चैंपियन बेल्जियम से होगा। टीम इंडिया 2010 के बाद से टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची है। उसकी नजर 13 साल के इस सूखे को समाप्त करने पर है।

