एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Mon, 30 May 2022 10:11 AM IST

10:09 AM, 30-May-2022 RBSE Result: पहले विज्ञान और वाणिज्य संकाय के नतीजे बोर्ड की ओर से सबसे पहले विज्ञान और वाणिज्य संकाय के नतीजे जारी किए जाएंगे। क्योंकि इन दोनों संकाय के कुल परीक्षार्थियों की संख्या 12वीं कला संकाय के परीक्षार्थियों के मुकाबले आधी से भी कम है। बोर्ड की ओर से सबसे पहले विज्ञान और वाणिज्य संकाय के नतीजे जारी किए जाएंगे। क्योंकि इन दोनों संकाय के कुल परीक्षार्थियों की संख्या 12वीं कला संकाय के परीक्षार्थियों के मुकाबले आधी से भी कम है। 09:51 AM, 30-May-2022 UPSC Final and RBSE 12th Result Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं, यूपीएससी सिविल सेवा 2021 के परिणाम आज हो सकते हैं जारी, यहां पढ़ें हर अपडेट UPSC Final and RBSE 12th Result Live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर जल्द ही 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड से जुड़े ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट सोमवार, 30 मई को जारी होने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर जल्द ही 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड से जुड़े ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट सोमवार, 30 मई को जारी होने की संभावना है।

UPSC Final 2021 Rajasthan Board 12th and Up Board Result Likely to be Released Today Check Toppers and How to Download Sarkari Result Here: देशभर में विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं भर्ती परीक्षाओं के परिणाम एक के बाद एक कर के जारी हो रहे हैं। संभावना है कि आज राजस्थान बोर्ड परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा 2021 के फाइनल रिजल्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आएं हैं यह लाइव ब्लॉग जहां आप इन परिणामों के पल-पल का अपडेट प्राप्त कर सकेंगे।