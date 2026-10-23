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क्रिकेट को कहा अलविदा: भारतीय महिला टीम की इस बल्लेबाज का संन्यास, डब्ल्यूपीएल में आरसीबी का रही हैं हिस्सा

Fri, 23 Oct 2026 12:59 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 23 Oct 2026 12:59 PM IST
सार

  • भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज सबनेनी मेघना ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
  • मेघना भारतीय महिला टीम के शीर्ष क्रम की प्रमुख बल्लेबाज थीं।
  • मेघना महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीतने वाली आरसीबी टीम की भी सदस्य थीं।

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Indian Women Team batter Sabbineni Meghana announces retirement from all forms of cricket know career
सबनेनी मेघना - फोटो : IANS

विस्तार
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शीर्ष क्रम की बल्लेबाज रहीं सबनेनी मेघना ने शुक्रवार को क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। मेघना 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही थीं।
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सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट 
मेघना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, विश्व स्तर पर जर्सी पहनने के लिए हाथ में बल्ला लेकर पहली बार मैदान पर उतरना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। मैं एक खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करती हूं। मेरा दिल शुक्रगुजार है। मैदान मेरा दूसरा घर रहा है, जिसने मुझे हिम्मत दी, विनम्रता सिखाई और ऐसी यादें और दोस्ती दी, जिन्हें मैं जिंदगी भर संभालकर रखूंगी।

उन्होंने लिखा, मेरे परिवार को, जो हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहे, आपके कभी न खत्म होने वाले त्याग के लिए धन्यवाद। मेरे कोच, टीम के साथी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को, मुझे अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करने और मेरे साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं बीसीसीआई, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स और आरएसपीबी का मेरे पूरे करियर में लगातार सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मुझे अपने पैशन को सबसे ऊंचे लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म और मौके देने के लिए धन्यवाद।

मेघना ने कहा, भले ही मेरे खेलने के दिन खत्म हो जाएं, लेकिन क्रिकेट के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा खेल से गहराई से जुड़ी रहूंगी और अपनी जिंदगी खेल को कुछ वापस देने, अगली पीढ़ी को गाइड करने और उस खेल की सेवा करने के लिए समर्पित करना चाहती हूं, जिसने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद, क्रिकेट। तुम हमेशा मेरे दिल, मेरे पैशन और मेरे जीवन भर के मकसद रहोगे।
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Indian Women Team batter Sabbineni Meghana announces retirement from all forms of cricket know career
सबनेनी मेघना - फोटो : IANS
मेघना का करियर 
आंध्र प्रदेश की 30 साल की मेघना ने 2016 से 2022 तक भारत के लिए तीन वनडे और 17 टी20 मैच खेले। वनडे में एक अर्धशतक की मदद से 114 रन और टी20 में 1 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 258 रन बनाए। मेघना महिला प्रीमियर लीग भी खेल चुकी हैं। वह 2024 में खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम का हिस्सा थीं।
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