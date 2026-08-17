Puja Ki Thali Kaise Sajayen: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र व खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। राखी बांधने की रस्म में पूजा की थाली का भी खास महत्व होता है। खूबसूरती से सजी थाली न केवल पूजा की रस्म को आकर्षक बनाती है, बल्कि त्योहार की खुशी और उत्साह को भी बढ़ा देती है। इसके लिए आपको बहुत महंगी सजावट की जरूरत नहीं है।

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