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Hindi News ›   Lifestyle ›   How to Decorate Rakhi Pooja Thali: 10 Easy DIY Ideas To Try At Home

Raksha Bandhan Thali Decoration Ideas: रक्षाबंधन पर ऐसे सजाएं पूजा की थाली, देखकर हर कोई पूछेगा- कहां से खरीदी

Thu, 27 Aug 2026 05:47 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:47 PM IST
सार

DIY Rakhi Thali Decoration Ideas : राखी बांधने की रस्म में पूजा की थाली का भी खास महत्व होता है। खूबसूरती से सजी थाली न केवल पूजा की रस्म को आकर्षक बनाती है, बल्कि त्योहार की खुशी और उत्साह को भी बढ़ा देती है। 

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How to Decorate Rakhi Pooja Thali: 10 Easy DIY Ideas To Try At Home
पूजा थाली कैसे सजाएं - फोटो : Ai

विस्तार
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Puja Ki Thali Kaise Sajayen: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र व खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। राखी बांधने की रस्म में पूजा की थाली का भी खास महत्व होता है। खूबसूरती से सजी थाली न केवल पूजा की रस्म को आकर्षक बनाती है, बल्कि त्योहार की खुशी और उत्साह को भी बढ़ा देती है। इसके लिए आपको बहुत महंगी सजावट की जरूरत नहीं है।

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फूलों की पंखुड़ियां, रोली, अक्षत, दीपक, कुमकुम, मौली और राखी जैसी साधारण चीजों से भी सुंदर थाली तैयार की जा सकती है। आप चाहें तो थाली को रंगोली, गोटा-पट्टी, मोती, दर्पण या रंगीन रिबन से सजा सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार पारंपरिक या मॉडर्न थीम भी चुनी जा सकती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा थाली को खूबसूरत और खास बनाने के कुछ आसान टिप्स।
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रक्षाबंधन पूजा की थाली सजाने के आसान टिप्स


1. फूलों से सजाएं थाली

  • गुलाब, गेंदे या चमेली की पंखुड़ियों से थाली के किनारे सजाएं।
  • चाहें तो बीच में फूलों से छोटा-सा डिजाइन भी बना सकते हैं।


2. रंगोली डिजाइन का इस्तेमाल करें

  • थाली के अंदर रंगोली पाउडर से छोटा और आकर्षक डिजाइन बनाएं।
  • लाल, पीला, हरा और गुलाबी जैसे रंग त्योहार के माहौल को और खूबसूरत बना सकते हैं।


3. रोली और अक्षत को खूबसूरत कटोरियों में रखें

  • रोली, कुमकुम और अक्षत के लिए छोटी-छोटी सजावटी बाउल का इस्तेमाल करें।
  • इससे थाली व्यवस्थित और सुंदर दिखाई देगी।


4. दीपक को दें खास जगह

  • थाली के बीच या एक किनारे छोटा दीपक रखें।
  • मिट्टी के दीये को फूलों या सजावटी पत्थरों से सजाया जा सकता है।
  • जलते दीपक के साथ सजावटी सामग्री रखते समय आग से सुरक्षित दूरी जरूर रखें।


5. राखी को बनाएं थाली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

  • राखी को थाली में सीधे रखने के बजाय छोटे फूलों के घेरे या सजावटी बेस के ऊपर रखें।
  • इससे राखी थाली में सबसे ज्यादा आकर्षक नजर आएगी।


6. मोती और गोटा-पट्टी से दें ट्रेडिशनल लुक

  • थाली के किनारों पर मोती, गोटा-पट्टी या लेस चिपकाकर उसे पारंपरिक और फेस्टिव लुक दिया जा सकता है।


7. मिनिमलिस्ट लुक भी है शानदार

  • अगर आपको ज्यादा सजावट पसंद नहीं है, तो सफेद या सुनहरे रंग की सादी थाली में कुछ फूल, एक दीपक, रोली, अक्षत और राखी रखें।
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  • कम सजावट में भी थाली एलिगेंट लगेगी।


8. रंगों की थीम चुनें

  • पूरी थाली को एक कलर थीम में सजाएं।
  • जैसे लाल-सुनहरा, गुलाबी-सफेद या पीला-नारंगी काॅम्बिनेशन।
  • इससे सजावट ज्यादा कोआर्डिनेटेड दिखाई देगी।


9. छोटे मिरर या सीक्विन का इस्तेमाल करें

  • थाली के बाहरी हिस्से पर छोटे शीशे या स्क्विन लगाए जा सकते हैं।
  • रोशनी पड़ने पर ये थाली को चमकदार लुक देंगे।


10. घर की चीजों से DIY सजावट करें

  • पुराने सजावटी रिबन, लेस, मोती, गिफ्ट रैप मटेरियल का इस्तेमाल करके भी सुंदर थाली तैयार की जा सकती है।
  • इससे खर्च भी कम होगा और थाली को ज्यादा खूबसूरत लुक मिलेगा।


पूजा थाली में क्या-क्या रखें?

  • राखी की पूजा थाली में आमतौर पर राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत (चावल), दीपक, मिठाई और आरती के लिए सामग्री रखी जाती है।
  • परिवार की परंपरा के अनुसार इसमें अन्य चीजें भी शामिल की जा सकती हैं।
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