सरकारी नौकरी: इन 4 भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, तुरंत भरें फॉर्म; जानें पूरी डिटेल्स

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए चार संस्थानों में भर्ती के अवसर हैं। इनमें दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। इन भर्तियों में विधि सलाहकार, सहयोगी अभियंता, स्नातक प्रशिक्षु, तकनीशियन प्रशिक्षु और तकनीकी एवं प्रशासनिक पद शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चारों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता और आवेदन संबंधी निर्देश जरूर जांच लेने चाहिए।

दिल्ली आयोग में कितने पद हैं?

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विधि सलाहकार के 14 संविदात्मक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें वरिष्ठ सलाहकार के सात पद और कनिष्ठ सलाहकार के सात पद शामिल हैं। वरिष्ठ सलाहकार को प्रतिमाह 70,000 रुपये और कनिष्ठ सलाहकार को 60,000 रुपये का समेकित पारिश्रमिक मिलेगा। दोनों पदों के लिए प्रारंभिक अनुबंध अवधि छह महीने निर्धारित है। वरिष्ठ सलाहकार पद के लिए विधि स्नातक की डिग्री के साथ कम से कम पांच साल का अनुभव जरूरी है। कनिष्ठ सलाहकार के लिए कम से कम दो साल का अनुभव मांगा गया है। आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन 12 अक्तूबर तक जमा करें।

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इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में क्या मौका है?

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या एचआरडी/रेक्ट./विज्ञापन/2026-27/10 के तहत सहयोगी अभियंता श्रेणी-एक के 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के निरीक्षण विभाग से संबंधित हैं। इनमें 16 पद यांत्रिक या धातुकर्म अभियंत्रण और चार पद विद्युत अभियंत्रण के लिए हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बीई, बीटेक या बीएससी अभियंत्रण की डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। चयन आवेदन और प्रमाणपत्रों की जांच के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से होगा। निर्धारित अवधि के लिए प्रतिमाह 57,600 से 64,000 रुपये तक पारिश्रमिक मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर है।

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डीआरडीओ में कितने प्रशिक्षु पद हैं?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत चांदीपुर स्थित प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट में प्रशिक्षु पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 50 पद भरे जाएंगे। इनमें बीटेक योग्यता वाले स्नातक प्रशिक्षुओं के 15 पद और डिप्लोमा धारकों के लिए तकनीशियन प्रशिक्षुओं के 35 पद शामिल हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन केवल टंकित प्रारूप में जमा करना है। हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर 2026 है।

सीपीआरआई में कितने पद भरे जाएंगे?

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने विज्ञापन संख्या सीपीआरआई/06/2026 के तहत कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें तकनीकी परिचारक श्रेणी-एक के 37 पद और सहायक श्रेणी-दो के 29 पद शामिल हैं। इसके अलावा विद्युत अभियंत्रण में अभियंत्रण सहायक के 10 पद भी हैं। भर्ती में अभियंत्रण अधिकारी श्रेणी-एक, वैज्ञानिक सहायक, तकनीशियन श्रेणी-एक और बहुकार्य कर्मचारी जैसे पद भी शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्तूबर को शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। चयन की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

आवेदन कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें?