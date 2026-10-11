फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Sarkari Naukri 2026: Last Date to Apply for 4 Major Recruitments Tomorrow, Check Eligibility and Details

सरकारी नौकरी: इन 4 भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल, तुरंत भरें फॉर्म; जानें पूरी डिटेल्स

Sun, 11 Oct 2026 04:00 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 11 Oct 2026 04:00 PM IST
सार

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आवेदन का अहम मौका है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। इन चारों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर 2026 है। जानें पदों की संख्या, योग्यता, वेतन और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
 

विज्ञापन
Sarkari Naukri 2026: Last Date to Apply for 4 Major Recruitments Tomorrow, Check Eligibility and Details
Sarkari Naukri 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए चार संस्थानों में भर्ती के अवसर हैं। इनमें दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। इन भर्तियों में विधि सलाहकार, सहयोगी अभियंता, स्नातक प्रशिक्षु, तकनीशियन प्रशिक्षु और तकनीकी एवं प्रशासनिक पद शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चारों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता और आवेदन संबंधी निर्देश जरूर जांच लेने चाहिए।

विज्ञापन

 दिल्ली आयोग में कितने पद हैं?

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विधि सलाहकार के 14 संविदात्मक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें वरिष्ठ सलाहकार के सात पद और कनिष्ठ सलाहकार के सात पद शामिल हैं। वरिष्ठ सलाहकार को प्रतिमाह 70,000 रुपये और कनिष्ठ सलाहकार को 60,000 रुपये का समेकित पारिश्रमिक मिलेगा। दोनों पदों के लिए प्रारंभिक अनुबंध अवधि छह महीने निर्धारित है। वरिष्ठ सलाहकार पद के लिए विधि स्नातक की डिग्री के साथ कम से कम पांच साल का अनुभव जरूरी है। कनिष्ठ सलाहकार के लिए कम से कम दो साल का अनुभव मांगा गया है। आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन 12 अक्तूबर तक जमा करें।

विज्ञापन

 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में क्या मौका है?

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या एचआरडी/रेक्ट./विज्ञापन/2026-27/10 के तहत सहयोगी अभियंता श्रेणी-एक के 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के निरीक्षण विभाग से संबंधित हैं। इनमें 16 पद यांत्रिक या धातुकर्म अभियंत्रण और चार पद विद्युत अभियंत्रण के लिए हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बीई, बीटेक या बीएससी अभियंत्रण की डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। चयन आवेदन और प्रमाणपत्रों की जांच के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से होगा। निर्धारित अवधि के लिए प्रतिमाह 57,600 से 64,000 रुपये तक पारिश्रमिक मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 डीआरडीओ में कितने प्रशिक्षु पद हैं?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत चांदीपुर स्थित प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट में प्रशिक्षु पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 50 पद भरे जाएंगे। इनमें बीटेक योग्यता वाले स्नातक प्रशिक्षुओं के 15 पद और डिप्लोमा धारकों के लिए तकनीशियन प्रशिक्षुओं के 35 पद शामिल हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन केवल टंकित प्रारूप में जमा करना है। हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर 2026 है।

 सीपीआरआई में कितने पद भरे जाएंगे?

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने विज्ञापन संख्या सीपीआरआई/06/2026 के तहत कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें तकनीकी परिचारक श्रेणी-एक के 37 पद और सहायक श्रेणी-दो के 29 पद शामिल हैं। इसके अलावा विद्युत अभियंत्रण में अभियंत्रण सहायक के 10 पद भी हैं। भर्ती में अभियंत्रण अधिकारी श्रेणी-एक, वैज्ञानिक सहायक, तकनीशियन श्रेणी-एक और बहुकार्य कर्मचारी जैसे पद भी शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्तूबर को शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। चयन की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

 आवेदन कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें?

  • इन चारों भर्तियों की अंतिम तिथि 12 अक्तूबर 2026 होने के कारण उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना चाहिए। 
  • दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आवेदन हाथोंहाथ, डाक या cr.dcpcr@delhi.gov.in पर ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है।
  •  इसका कार्यालय आईएसबीटी भवन, पांचवीं मंजिल, कश्मीरी गेट, दिल्ली में स्थित है।
  •  आयोग के लिए साक्षात्कार की निर्धारित तारीख 15 अक्तूबर 2026 बताई गई है। 
  • इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जबकि डीआरडीओ की संबंधित भर्ती में डाक से आवेदन भेजना है। 
  • आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता, दस्तावेज, शुल्क और आवेदन प्रारूप की पुष्टि जरूर करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed