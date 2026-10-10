आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025: विस्तारित सूची जारी, 880 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित; देखें पूरी जानकारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग में सामाजिक विज्ञान विषय के पदों के लिए विचारित सूची जारी की है। इस सूची में 1,217 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। आयोग के अनुसार, यह सूची केवल दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए जारी की गई है। इसे अंतिम चयन सूची या वरीयता सूची नहीं माना जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत सूचना ध्यान से पढ़ें और आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

विस्तृत आवेदन कब तक भरना होगा?

विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना अनिवार्य है।

इसके लिए आवेदन लिंक 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा।

अभ्यर्थी 21 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन भरने के लिए उन्हें अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से भर्ती पोर्टल पर जाना होगा।

वहां ‘माय रिक्रूटमेंट’ के अंतर्गत ‘डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी’ विकल्प चुनकर ‘अप्लाई नाउ’ पर जाना होगा।

आवेदन करते समय सभी जानकारियां सावधानी से भरें और आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी जरूरी प्रक्रिया में चूक न हो। विज्ञापन

दस्तावेज सत्यापन कैसे होगा?

ऑनलाइन आवेदन भरने और जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को उसका पूरा प्रिंट निकालकर दो प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखनी होंगी। संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा। अपने साथ विस्तृत आवेदन पत्र की दोनों प्रतियां, सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियां ले जाना जरूरी होगा। दस्तावेजों की जांच आयोग के बजाय संबंधित विभाग करेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले ही जांच लेनी चाहिए। सत्यापन के दौरान मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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अंतिम चयन सूची कब जारी होगी?

दस्तावेजों की जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित विभाग पात्र अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजेगा। इसके बाद आयोग परिणाम जारी करेगा और चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों की पात्रता भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार जांची जाएगी। जो उम्मीदवार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। इसलिए विचारित सूची में नाम आने को अंतिम चयन न समझें। अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी। अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

880 अभ्यर्थी अयोग्य क्यों घोषित हुए?

आयोग ने बताया कि परीक्षा में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 880 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। परीक्षा में उत्तर न आने की स्थिति में भी निर्धारित नियमों के अनुसार विकल्प भरना जरूरी था। इस नियम का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे में भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र के निर्देशों और उत्तर भरने के नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आरपीएससी की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि परीक्षा में केवल सही उत्तर देना ही नहीं, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना भी महत्वपूर्ण है।