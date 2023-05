Digital Marketing : सोशल मीडिया है विज्ञापन का बड़ा जरिया, जानें आप इसमें कैसे कर सकते हैं कमाई

{"_id":"6362a20c145c6940bb28630e","slug":"digital-marketing-social-media-is-a-big-way-of-advertising-know-how-you-can-earn-in-it-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing : सोशल मीडिया है विज्ञापन का बड़ा जरिया, जानें आप इसमें कैसे कर सकते हैं कमाई","category":{"title":"Career Plus","title_hn":"करियर प्लस","slug":"career-plus"}}

Published by: Pushpendra Mishra Updated Thu, 11 May 2023 03:56 PM IST

विस्तार

आप इसमें कैसे कमा सकते हैं पैसा

सफलता के कोर्स में क्या है खास

सफलता के साथ बनाएं अपना करिअर

बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के साथ भारत समेत पूरी दुनिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया एप्स का उपयोग बढ़ा है। आज युवा अपने दिनचर्या का एक बड़ा समय इन सोशल मीडिया एप्स पर बिताते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने मार्केटिंग और विज्ञापन के तरीकों को भी काफी बदल दिया है। दरअसल आज छोटी बड़ी सभी कंपनियों ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और अब मार्केटिंग करने के लिए वो बहुत बड़ी रकम सोशल मीडिया पर खर्च कर रही हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग में तकरीबन 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग अगले कुछ सालों में 17 से 20 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। देश विदेश में सोशल मीडिया मार्केटिंग के बढ़ते बाजार को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को इसमें दक्ष बनाने के लिए एक खास कोर्स की शुरुआत की है। आप इस लिंक Digital Marketing Course पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग तथा सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में अपना शानदार करिअर बना सकते हैं।सोशल मीडिया मार्केटिंग में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए सफलता डॉट कॉम ने डिजिटल मार्केटिंग का एक खास कोर्स शुरू किया है। सफलता द्वारा शुरू किए गए इस खास कोर्स से जुड़ने के बाद आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं और इसमें एक्सपर्ट बनकर किसी भी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं। सफलता द्वारा शुरू किए गए इस खास कोर्स से किसी भी उम्र के और कोई भी डिग्री रखने वाले लोग जुड़ सकते हैं। तो देर किस बात की आज ही इस खास कोर्स से जुड़े और एक शानदार नौकरी हासिल करने के अपने सपने को साकार करें।सफलता के द्वारा शुरू किए गए खास Digital Marketing Course में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाता है और गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही आपको सीखने के लिए 7 मॉड्यूल्स और 20 लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका तथा इनके मास्टर क्लास सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। आप ऊपर दिए गए Digital Marketing Course के लिंक पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।अगर आप भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन अपने करिअर को लेकर तमाम तरह की चिंताओं से घिरे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता ने युवाओं की मदद के लिए कई प्रोफेशनल और स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्सेस की शुरुआत की है जहां से आप घर बैठे खुद को एक किसी फील्ड का प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहां ग्रॉफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई कोर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी सफलता पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोर्सेज हैं। अगर आप भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें और अपनी पसंद के मुताबिक कोर्स में एडमिशन लीजिए। आप अपने फोन में safalta app डाउनलोड कर भी इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं।