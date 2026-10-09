इंडियन ओवरसीज बैंक: 31 अक्तूबर को विशेषज्ञ अधिकारी की परीक्षा, 291 पदों पर होगी भर्ती, कब आएगा प्रवेश पत्र?

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) विशेषज्ञ अधिकारी (एसओ) भर्ती 2026 की ऑनलाइन परीक्षा 31 अक्तूबर 2026 को आयोजित करेगा। बैंक ने परीक्षा की तारीख को लेकर संक्षिप्त सूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 291 पद भरे जाएंगे।

विज्ञापन





इनमें कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-स्केल I (JMGS I), मध्य प्रबंधन ग्रेड-स्केल II (MMGS II) और मध्य प्रबंधन ग्रेड-स्केल III (MMGS III) के पद शामिल हैं।