IBPS ने जारी किए आरआरबी ऑफिसर स्केल I, II, III के इंटरव्यू कॉल लेटर, सीधा लिंक पाए यहां  

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) ने आरआरबी ऑफिसर स्केल I, II, III के इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। कॉल लेटर आईबीपीएस की अधिकारिक बेवसाइट पर मौजूद हैं। उम्मीदवार 06 नवंबर 2019 से 29 नवंबर 2019 तक कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।जो उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल I, II, III की इंटरव्यू परीक्षा में शामिल हुए है, वो आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते है। उम्मीदवार लॉग इन करके कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।आईबीपीएस ऑफिसर स्केल I की परीक्षा 13 अक्टूबर 2019 को आयोजित की गई थी। जबकि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्कैल II और III की भर्ती के लिए एकल परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था।आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल I, II, III का इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप फॉलो करे :स्टेप 1 : आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंस्टेप 2 : होम पेज पर जाएं और 'Click Here to Download Interview Call Letter for IBPS CRP RRB Officer Scale, I, II, III Exam 2019...' पर क्लिक करें।स्टेप 3 : ये लिंक आपको एक नए पेज पर ले जाएगा।स्टेप 4 : यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें, आपका कॉल लेटर स्क्रीन पर आ जाएगा।स्टेप 5 : अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लें।आधिकारिक वेबसाइट पर जानें के लिए यहां क्लिक करें। सीधे कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।