विश्वभारती वैकेंसी 2026: केंद्रीय विवि में प्रोफेसर समेत 14 शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती, 1.44 लाख तक मिलेगा वेतन

विश्वभारती, शांतिनिकेतन ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 14 शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती यूजीसी के 2018 के नियमों और समय-समय पर किए गए बदलावों के आधार पर होगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2026 को जारी किया गया।

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प्रोफेसर पद के लिए क्या है योग्यता?

योग्य भारतीय नागरिक 31 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विश्वभारती के चयन पोर्टल curec.samarth.ac.in के माध्यम से करना होगा।

प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी के साथ विश्वविद्यालय/कॉलेज में पढ़ाने या रिसर्च का कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। पीयर-रिव्यू या यूजीसी सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 6 शोध पत्र और 120 का रिसर्च स्कोर जरूरी है।

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एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पात्रता की शर्तें

पारंपरिक या पेशेवर कलाकार भी पात्र हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री, AIR/दूरदर्शन का 'A' ग्रेड और संबंधित क्षेत्र में 10 साल का बेहतरीन अनुभव जरूरी है। मूर्तिकला में विशेषज्ञता वांछनीय है।

एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में पीएचडी, कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और 8 साल का पढ़ाने या रिसर्च का अनुभव जरूरी है। साथ ही कम से कम 7 शोध पत्र और 75 का रिसर्च स्कोर होना चाहिए।



क्रम संख्या 06 और 07 के लिए संबंधित क्षेत्र में 8 साल का अनुभव रखने वाले पारंपरिक या पेशेवर कलाकार भी पात्र हैं। AIR/दूरदर्शन का 'A' ग्रेड और विषय को पढ़ाने की क्षमता जरूरी है।

असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता

असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और यूजीसी/सीएसआईआर नेट या स्लेट/सेट पास होना चाहिए। नियमों के अनुसार पीएचडी उम्मीदवारों को एनईटी से छूट मिल सकती है। मान्य टॉप-500 विदेशी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं।



क्रम संख्या 11 से 14 के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, 55% अंक और नेट/स्लेट/सेट या नियमों के अनुसार पीएचडी जरूरी है। संबंधित क्षेत्र में उपलब्धि रखने वाले पारंपरिक या पेशेवर कलाकार भी पात्र हो सकते हैं।