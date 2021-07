UPSSSC PET 2021: PET का फॉर्म नहीं भरने वाले युवा क्या प्रदेश की नौकरियों में कर पाएंगे आवेदन, जानिए पूरी बात

{"_id":"60e8508fd61fbb4845326250","slug":"upsssc-pet-2021-will-the-youth-who-have-not-fill-the-form-of-pet-be-able-to-apply-for-state-jobs-know-the-whole-thing-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2021: PET \u0915\u093e \u092b\u0949\u0930\u094d\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092d\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092f\u0941\u0935\u093e \u0915\u094d\u092f\u093e \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0930 \u092a\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947 \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u092a\u0942\u0930\u0940 \u092c\u093e\u0924","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Updated Fri, 09 Jul 2021 07:05 PM IST

सार उत्तरप्रदेश में ग्रुप C के कई पदों पर शामिल होने के लिए PET पास होना जरूरी है। PET 2021 के लिए आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थी कई भर्तियों के लिए अुप्लाई नहीं कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) द्वारा पहली बार आयोजित किये जा रहे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। ये परीक्षा 20 अगस्त 2021 को दो पालियो में परीक्षा कराई जाएगी। और अब अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को औऱ भी मजबूत बनाने के लिए सफलता के फ्री कोर्स को ज्वॉइन कर सकते हैं।क्यों जरूरी है PET :उत्तरप्रदेश राज्य में यह योजना लागू की गई है कि UPSSSC द्वारा आयोजित किये जाने वाले ग्रुप 'C' के सभी पदों के लिए PET पास करना आवश्यक है। राज्य में UPSSSC द्वारा आयोजित भर्तियों में शामिल होने के लिए PET की अनिवार्यता को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो PET परीक्षा का फॉर्म भरने से चूक गए हैं और वो अब सोच में पड़े हैं कि राज्य में आयोजित होने वाली नौकरियों में उनका क्या भविष्य होगा।आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा :जो अभ्यर्थी UPSSSC (PET) 2021 के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं , वो UPSSSC द्वारा आयोजित होने वाले ग्रुप C के पदों पर आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थी सिर्फ इसी साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि UPSSSC (PET) का आयोजन हर वर्ष होना है। जो अभ्यर्थी इस बार आवेदन करने से चूक गए हैं वो अगले साल आयोजित होने वाले PET में शामिल हो सकते हैं और खुद को ग्रुप C के पदों पर आवेदन के पात्र बना सकते हैं।इन भर्तियों में आवेदन नहीं कर पाएंगे ऐसे अभ्यर्थीजिन अभ्यर्थियों ने UPSSSC PET 2021 के लिए आवेदन नहीं किया है वो इस साल कई सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दरअसल PET की परीक्षा आयोजित करने के बाद UPSSSC जल्द ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 9000 से अधिक पदों और राजस्व परिषद में लेखपालों के लगभग 8000 पदों के लिए भर्तियां जारी करेगा। इन भर्तियों समेत UPSSSC ने इस वर्ष तकरीबन 40 हजार पदों पर भर्ती करने की योजना बनाई है और इन भर्तियो में केवल PET में शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।कैसे करें तैयारी :अगर आपका भी सपना प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके सरकारी नौकरी करने का है ,तो आपको अभी सफलता द्वारा चलाये जा रहे फ्री कोर्सेज को ज्वॉइन करना चाहिए। सफलता द्वारा इस वक्त एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के।मार्गदर्शन में यूपी SI, UPSSSC PET, SSC GD, AFCAT, CLAT, समेत कई परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोर्स चलाया जा रहा है। आप इन कोर्सेज से जुड़ कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा आप सफलता ऐप के जरिये भी इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं।