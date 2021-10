UPSSSC PET 2021: परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, जानें इनमें कितनों को किया जा सकता है सफल घोषित

उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET 2021) 24 अगस्त को आयोजित की गई थी और अब इसके परिणाम जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा निकाली जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसलिए, इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से इसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।UPSSSC द्वारा अगले कुछ दिनों में लेखपाल के 7,882 पदों समेत कुल 22,794 पदों पर भर्तियां निकालीं जानी हैं और इनमें उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा, जो PET में उत्तीर्ण होंगे। अगर आप भी लेखपाल भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसकी पक्की एवं बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP लेखपाल ग्रामीण विकास E Book - Download Now की सहायता ले सकते हैं।राज्य में पहली बार आयोजित हुई PET में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अगस्त को आयोजित हुई PET में करीब 85 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित थे। PET के परिणामों की घोषणा इसी महीने में किए जाने की उम्मीद है, इसलिए अभ्यर्थियों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।अगर आप SSC MTS, UP SI, SSC GD, UP लेखपाल, NDA&NA या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के मार्गदर्शन में स्टडी क्लासेस के साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इन कोर्सेस से सफलता एप के जरिए भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री मॉक टेस्ट, करेंट-अफेयर्स और ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।