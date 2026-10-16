यूपीएसएसएससी: संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का नोटिस जारी, 12वीं पास के लिए मौका, कितने पद भरे जाएंगे?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके जरिए राज्य के अलग-अलग विभागों में 12 तरह के पदों पर कुल 1,784 रिक्तियां भरी जाएंगी। भर्ती में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, अमीन, भंडारपाल और लिपिक समेत कई पद शामिल हैं।

आवेदन कब से शुरू होंगे?

विवरण तारीख विज्ञापन जारी 16 अक्तूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 10 नवंबर 2026 आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 फॉर्म में बदलाव की अंतिम तारीख 8 दिसंबर 2026 मुख्य परीक्षा बाद में घोषित होगी

किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं?

पद का नाम रिक्तियां वाणिज्य कर संग्रह अमीन 235 भूमि अर्जन अमीन 187 भंडारपाल एवं लिपिक 118 भंडारपाल एवं लिपिक (विशेष भर्ती) 2 सहकारी कृषि पर्यवेक्षक 50 गृह माता 5 सारणीयक 14 समाज कल्याण पर्यवेक्षक 137 ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) 525 ग्राम पंचायत अधिकारी 508 फार्म लिपिक 2 बिक्री कर्ता 1 कुल 1,784

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का पीईटी-2025 में शामिल होना जरूरी है। उसके पास वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए और सामान्यीकृत अंक शून्य से अधिक होने चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी पीईटी-2025 के अंकों के आधार पर होगी। अधिकांश पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। हालांकि, कुछ पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता भी मांगी गई है।

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समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण): 12वीं के साथ एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी का सीसीसी प्रमाणपत्र

12वीं के साथ एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी का सीसीसी प्रमाणपत्र विज्ञापन विज्ञापन ग्राम पंचायत अधिकारी: 12वीं और सीसीसी प्रमाणपत्र

12वीं और सीसीसी प्रमाणपत्र फार्म लिपिक: कृषि विषय के साथ 12वीं या कृषि क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव। हिंदी की देवनागरी लिपि का ज्ञान भी जरूरी

कृषि विषय के साथ 12वीं या कृषि क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव। हिंदी की देवनागरी लिपि का ज्ञान भी जरूरी बिक्री कर्ता: 12वीं, किसी व्यावसायिक संस्थान में बिक्री का कम से कम तीन साल का अनुभव और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान

कुछ पदों पर संबंधित प्रशिक्षण, एनसीसी का बी प्रमाणपत्र या प्रादेशिक सेना में दो साल की सेवा को वरीयता दी जाएगी।

उम्र सीमा कितनी है?

उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी।

न्यूनतम उम्र: 18 साल। फार्म लिपिक के लिए 21 साल

18 साल। फार्म लिपिक के लिए 21 साल अधिकतम उम्र: 40 साल

40 साल आरक्षित वर्ग: उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में पांच साल की छूट मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में पांच साल की छूट मिलेगी। राज्य सरकार और सहकारी संघ के कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को नियमानुसार पांच साल तक की छूट मिल सकती है।

पूर्व सैनिकों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

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आवेदन शुल्क कितना है?

सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन के समय 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अलग से परीक्षा शुल्क देना होगा।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

चयन तीन चरणों में किया जाएगा:

पीईटी-2025 के आधार पर छंटनी: श्रेणीवार रिक्तियों के मुकाबले 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। कटऑफ पर समान अंक पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल होंगे। मुख्य लिखित परीक्षा: वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 सवाल होंगे, जिनके कुल 100 अंक होंगे। दस्तावेज सत्यापन: शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पीईटी स्कोरकार्ड, पहचान पत्र और आरक्षण से जुड़े दस्तावेजों की जांच होगी।

UPSSSC Lower PCS 2026 Notification - Download PDF

ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

वेबसाइट के लाइव विज्ञापन सेक्शन में विज्ञापन संख्या 26-Exam/2026 चुनें। पीईटी-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें और ओटीपी सत्यापन पूरा करें। शैक्षणिक योग्यता, 12वीं के अंक, बोर्ड और पास होने का साल जैसी जानकारी जांचें। जरूरत के अनुसार सीसीसी प्रमाणपत्र का विवरण भरें। नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई या एसबीआई ई-चालान से 25 रुपये का शुल्क जमा करें। फॉर्म सबमिट करके उसकी प्रति डाउनलोड कर लें।

उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।