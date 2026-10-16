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यूपी लोअर पीसीएस 2026 का नोटिस जारी: 100 अंकों की परीक्षा, दो घंटे का समय, किन विषयों से आएंगे प्रश्न?

Fri, 16 Oct 2026 04:39 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 04:39 PM IST
सार

यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए 1,784 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर चयनित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। जानें विषयवार अंक, समय और नेगेटिव मार्किंग का नियम...
 

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UPSSSC Lower PCS 2026 Notification Out For 1784 Posts, Exam Pattern, Subjects, Syllabus and Preparation Guide
यूपी लोअर पीसीएस 2026 का नोटिस जारी, जानें परीक्षा पैटर्न - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया है। दिए गए नोटिस के अनुसार, इस भर्ती के तहत 12 तरह के पदों पर कुल 1,784 रिक्तियां भरी जानी हैं। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 है। फॉर्म में तय जानकारी बदलने का मौका 8 दिसंबर 2026 तक रहेगा।

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यूपी लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा कब होगी?

यूपीएसएसएससी ने लोअर पीसीएस 2026 मुख्य परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की है। मुख्य परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों को अपनी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए। इसके साथ ही आयोग की ओर से जारी होने वाली सूचनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए।

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यूपी लोअर पीसीएस का परीक्षा पैटर्न क्या है?

मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 सवाल होंगे। पेपर कुल 100 अंकों का होगा और इसे हल करने के लिए दो घंटे मिलेंगे। हर सही जवाब के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि हर गलत जवाब पर एक-चौथाई अंक काटा जाएगा।

 
परीक्षा का विवरण जानकारी
कुल सवाल 100
कुल अंक 100
समय 2 घंटे
सवालों का प्रकार वस्तुनिष्ठ (MCQ)
नेगेटिव मार्किंग हर गलत जवाब पर एक चौथाई (0.25) अंक

यह भी पढ़ें: UPSSSC लोअर पीसीएस 2026 का नोटिस जारी, 1784 पदों पर 10 नवंबर से आवेदन, जानें भर्ती का पूरा विवरण


किन विषयों से कितने सवाल आएंगे?

परीक्षा को तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सामान्य ज्ञान और हिंदी सहित कई विषय होंगे। दूसरे भाग में कंप्यूटर और सूचना तकनीक से सवाल आएंगे, जबकि तीसरे भाग में उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी।

 
विषय सवाल अंक
भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन 5 5
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान 5 5
भारत और विश्व का भूगोल 5 5
भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास 5 5
ग्रामीण समाज और विकास 5 5
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं 5 5
विज्ञान और तकनीक 5 5
पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन 10 10
आंकड़ों की व्याख्या (ग्राफ और तालिकाएं) 10 10
सामान्य हिंदी 10 10
कंप्यूटर, सूचना तकनीक और तकनीकी नवाचार 15 15
उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी 20 20
कुल 100 100

 

तैयारी करते समय किन बातों पर ध्यान दें?

  • उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान: इस भाग से 20 सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी की नियमित पढ़ाई करें।
  • कंप्यूटर और सूचना तकनीक: इस विषय के 15 सवाल होंगे। इसकी तैयारी के लिए अलग समय रखें।
  • हिंदी और आंकड़ों की व्याख्या: दोनों विषयों से 10-10 सवाल निर्धारित हैं। अभ्यास के साथ इनकी तैयारी करें।
  • इतिहास, भूगोल और समसामयिक घटनाएं: इन विषयों से भी सवाल आएंगे। नियमित दोहराव और अभ्यास उपयोगी रहेगा।
  • गलत जवाबों से बचें: हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक कटेंगे, इसलिए सवाल ध्यान से पढ़कर जवाब दें।

आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी?

दिए गए भर्ती विज्ञापन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 है। फॉर्म में तय जानकारी बदलने का मौका 8 दिसंबर 2026 तक रहेगा। मुख्य परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विज्ञापन और परीक्षा से जुड़े अपडेट देख सकते हैं।

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