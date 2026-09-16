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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPSC NDA-CDS 2 Answer Key 2026 Released: Check Answers, Marking Scheme and Download Steps

यूपीएससी: एनडीए और सीडीएस द्वितीय परीक्षा की उत्तर कुंजियां जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Wed, 16 Sep 2026 05:58 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 05:58 PM IST
सार

UPSC NDA-CDS 2 Answer Key 2026: यूपीएससी ने एनडीए 2 और सीडीएस 2 परीक्षाओं की उत्तर कुंजियां जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी अब अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी करनी होगी।
 

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UPSC NDA-CDS 2 Answer Key 2026 Released: Check Answers, Marking Scheme and Download Steps
Answer Key - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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UPSC NDA-CDS 2 Answer Key 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (द्वितीय), 2026 और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (द्वितीय) 2026 की उत्तर कुंजी आज, 16 सितंबर 2026 को जारी कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी।

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अभ्यर्थी उत्तर कुंजी की मदद से परीक्षा में दिए गए अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने संभावित अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, उत्तर कुंजी के आधार पर निकाला गया अंक केवल संभावित अंक होगा। अंतिम परिणाम आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

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यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर एनडीए और सीडीएस द्वितीय, 2026 दोनों परीक्षाएं "Active Examinations" की सूची में शामिल हैं।
 

एनडीए II परीक्षा में कितनी रिक्तियां थीं?

  • एनडीए तथा नौसेना अकादमी परीक्षा II, 2026 के लिए कुल 394 रिक्तियां घोषित की गई थीं। परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी।
  • परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देखकर सही और गलत उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इससे परिणाम जारी होने से पहले उन्हें अपने प्रदर्शन का एक अनुमान मिल जाएगा।

सीडीएस II परीक्षा कब हुई थी?

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा II, 2026 की लिखित परीक्षा भी 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। सीडीएस II, 2026 के लिए 451 रिक्तियां घोषित की गई थीं।

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उत्तर कुंजी से संभावित अंक कैसे जांचें?

  • अभ्यर्थी उत्तर कुंजी में दिए गए सही उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में चुने गए उत्तरों से मिला सकते हैं। सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर संभावित अंक निकाले जा सकते हैं।
  • गलत उत्तरों के लिए निर्धारित नकारात्मक अंकन को ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, उनके लिए अंक नहीं जोड़े जाते हैं।
  • इस तरह अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के आधार पर अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

एनडीए और सीडीएस उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद परीक्षा से संबंधित अनुभाग में जाकर संबंधित परीक्षा की उत्तर कुंजी देखी जा सकती है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के चरण:

  • सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर परीक्षा से संबंधित अनुभाग खोलें।
  • उत्तर कुंजी वाले विकल्प पर जाएं।
  • अब एनडीए तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2026 या सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2026 का लिंक खोजें।
  • संबंधित उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करें।
  • उत्तर कुंजी की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • इसे डाउनलोड कर लें।
  • भविष्य में जरूरत के लिए इसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
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