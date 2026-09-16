यूपीएससी: एनडीए और सीडीएस द्वितीय परीक्षा की उत्तर कुंजियां जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSC NDA-CDS 2 Answer Key 2026: संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (द्वितीय), 2026 और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (द्वितीय) 2026 की उत्तर कुंजी आज, 16 सितंबर 2026 को जारी कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी।

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