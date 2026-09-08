यूपीएससी: सीएपीएफ सहायक कमांडेंट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, 21 तारीख तक करना होगा यह काम

किन अभ्यर्थियों को करना होगा ऑनलाइन विवरण अपडेट?

जिन अभ्यर्थियों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026 की लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और पीएसटी/पीईटी के लिए योग्य घोषित किए गए हैं, उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।



अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विवरण की जांच और आवश्यक जानकारी अपडेट करनी होगी। साथ ही, संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।



अगर कोई योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसे परीक्षा के आगे के चरणों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।