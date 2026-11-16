यूपी पुलिस: 32679 पदों वाली कांस्टेबल भर्ती का नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी, इस दिन तक देख सकेंगे अभ्यर्थी अपने अंक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अभ्यर्थियों के लिए प्रसामान्यीकृत (नॉर्मलाइज्ड) अंक देखने का लिंक जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 32,679 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। भर्ती का अंतिम चयन परिणाम 14 अक्टूबर 2026 को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया गया था।

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UP Police Normalised Score 2026: कब तक देख सकेंगे अंक?

अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने नॉर्मलाइज्ड अंक देख सकते हैं। इसके लिए लिंक 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा।

बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड अंक देखने की सुविधा 16 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। यह लिंक 15 दिसंबर 2026 तक सक्रिय रहेगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद यह सुविधा अपने आप बंद हो जाएगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में किसी अभ्यर्थी की ओर से आवेदन किए जाने पर उसके नॉर्मलाइज्ड अंकों की जानकारी बोर्ड द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।

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UP Police Normalised Score 2026: अपना स्कोर कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपने नॉर्मलाइज्ड अंक देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी। स्कोर देखने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर नॉर्मलाइज्ड अंक देखने के लिए उपलब्ध लिंक खोलें। निर्धारित पोर्टल पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। मांगी गई जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद “Click here for normalised Score” टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर नॉर्मलाइज्ड अंक भेज दिए जाएंगे।

बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपना पंजीकृत ई-मेल अकाउंट सक्रिय रखें, ताकि स्कोर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में परेशानी न हो।

UP Police Recruitment 2025: स्कोर देखने में परेशानी हो तो क्या करें?

यदि किसी अभ्यर्थी को पोर्टल पर अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखने में तकनीकी परेशानी आती है, तो वह बोर्ड की ओर से उपलब्ध हेल्पडेस्क नंबर के माध्यम से अपनी समस्या बता सकता है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइज्ड अंक तैयार करने और वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है। इसके बावजूद किसी तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही, त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई दावा मान्य होगा।