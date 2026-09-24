यूपी पुलिस कांस्टेबल: फिजिकल टेस्ट की तारीखें जारी, कब से कब तक होगी परीक्षा, बोर्ड ने क्या जरूरी निर्देश दिए?

UP Police Constable Physical Dates OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 अक्तूबर 2026 से 7 अक्तूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। हालांकि, मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद में पीईटी के लिए 8 अक्तूबर 2026 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 32,679 पदों को भरने के लिए की जा रही है।

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