UP Home Guard Recruitment 2021: ऐसा होगा होमगार्ड भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का पूरा सिलेक्शन प्रॉसेस, जानें कब कर सकेंगे अप्लाई

उत्तर प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड स्वयंसेवकों के 30 हजार पदों पर भर्ती कराई जाएंगी। इस भर्ती में महिला एवं पुरूष दोनों ही उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड विभाग भर्ती बोर्ड द्वारा लागू की गई रिक्रूटमेंट रूलस से होकर गुजरना होगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस भर्ती के लिए यूपी होमगार्ड विभाग की ओर से राज्य सरकार को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया गया है, प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिलते ही इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले विभाग ने इस भर्ती से जुड़ी अपनी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवंबर माह के अंत तक होमगार्ड सिपाही भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को यूपीएचजी की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट करते रहना चाहिए। साथ ही होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की पक्की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को आज ही सफलता डॉट कॉम के FREE UP Home Guard Course- Join Now कर लेना चाहिए।