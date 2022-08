{"_id":"62f3950575e2ad25ad24cc62","slug":"there-will-be-no-shortage-of-jobs-in-this-field-for-a-long-time-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing Jobs 2022: इस फील्ड में लंबे समय तक नहीं होगी नौकरियों की कमी, आप भी बनाएं इसमें अपना करियर","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

इस फील्ड में लंबे समय तक नहीं होगी नौकरियों की कमी :

कैसे इसमें बना सकते हैं अपना करियर :

सफलता के साथ करें करियर प्लान

वर्तमान समय में भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है और आज एक बड़ी आबादी अपनी शॉपिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग का सहारा ले रही है। आज इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग का बाजार हजारों करोड़ों रुपये का हो गया है और कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए काफी संख्या में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में अभी दो लाख से अधिक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड बनी हुई है। इसलिए डिजिटल मार्कटिंग का कोर्स आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है और आपको एकअच्छी जॉब दिलवा सकता है। देश विदेश के बाजार में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग में दक्ष बनाने के लिए एक खास कोर्स की शुरुआत की है। आप इस लिंक Digital Marketing Course - Join Now पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना शानदार करियर बना सकते हैं।नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की नौकरी एक बेहद ही अच्छा मौका साबित हो सकती है। दरअसल भारत में 2025 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ से भी अधिक होजाने की संभावना है। इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती हुई संख्या से इस फील्ड में और भी कस्टमर तैयार होंगे। इससे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया और भी बढ़ेगी और भविष्य में इसमें रोजगार के और भी अवसर उत्पन्न होंगे।साथ ही डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड हर साल 25 से 30 फीसदी की दर से बढ़ रही है। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कई सालों तक इस फील्ड में नौकरियों की कमी नहीं होगी।डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी सफलता डॉट कॉम द्वारा शुरू किए गए खास Digital Marketing Course की सहायता ले सकते हैं। इस खास कोर्स के जरिए आपको बेहदही कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाता है। साथ ही इसमें आपको गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंसड फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है और सीखने के लिए 9 मॉड्यूल्सऔर 40 से भी अधिक लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है और आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका तथा इनके मास्टर क्लास सेशन्स में भीशामिल होने का मौका मिलता है। आप इस कोर्स से जुड़कर बेहद ही कम पैसों में डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियों को जान सकते हैं और लाखों की पैकेज वाली नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर की बात की आजही ऊपर दिए गए Digital Marketing Course - Join Now के लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स से जुड़े और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना करियर बनाए।अगर आप भी 12वीं या ग्रैजुएशन कर चुके हैं लेकिन अपने करियर को लेकर तमाम तरह की चिंताओं से घिरे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता ने युवाओंकी मदद के लिए कई प्रोफेशनल और स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्सेस की शुरुआत की है जहां से आप घर बैठे खुद को एक किसी फील्ड का प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहां ग्राफिक डिजाइनिंग औरडिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई कोर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी सफलता पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोर्सेस हैं। यहां से पढ़करसैकड़ों युवाओं ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में शानदार नौकरियां हासिल की हैं। अगर आप भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें और अपनी पसंद के मुताबिक कोर्स में एडमिशन लीजिए जिसके बाद आपको सफलता की फैकल्टी ना केवल आपको प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार करेगी बल्कि वो आपका सही करियर चुनने में मार्गदर्शन भी करेगी। आप अपनेफोन में safalta app डाउनलोड कर भी इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।