{"_id":"628a810aa07bbc56d7227343","slug":"telangana-police-recruitment-2022-tslprb-extends-last-date-to-apply-for-16032-sct-constable-posts","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Telangana Police Recruitment: TSLPRB ने 16032 एससीटी कांस्टेबल पदों पर आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 23 May 2022 12:09 AM IST