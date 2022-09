{"_id":"6319d0a3a1cfec577b2c5fc3","slug":"ssc-stenographer-recruitment-2022-merit-list-of-higher-level-qualification-exam-update-details-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"SSC Stenographer Recruitment 2022 : जानिए स्टेनोग्राफर भर्ती की कैसे तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट, समझें नियम","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जा रही स्टेनोग्राफर (ग्रेड -C एंड D) भर्ती की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस भर्ती के लिए पांच सितंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से फार्म भरा जाना था। SSC ने स्टेनोग्राफर (ग्रेड C एंड D) भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 अगस्त 2022 से की गई दी थी। हालांकि इस भर्ती के जरिए कुल कितने पदों को भरा जाएगा, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग स्टेनोग्राफर (ग्रेड C एंड D) भर्ती 2022 के जरिए इस बार बंपर बहाली कर सकता है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से जुड़े अपडेट्स के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वहीं अगर आप भी इस भर्ती में या SSC की अन्य किसी भी भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो इनकी बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के- Downlode Now की सहायता ले सकते हैं।

विस्तार

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जा रही स्टेनोग्राफर (ग्रेड -C एंड D) भर्ती की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस भर्ती के लिए पांच सितंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से फार्म भरा जाना था। SSC ने स्टेनोग्राफर (ग्रेड C एंड D) भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 अगस्त 2022 से की गई दी थी। हालांकि इस भर्ती के जरिए कुल कितने पदों को भरा जाएगा, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग स्टेनोग्राफर (ग्रेड C एंड D) भर्ती 2022 के जरिए इस बार बंपर बहाली कर सकता है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से जुड़े अपडेट्स के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वहीं अगर आप भी इस भर्ती में या SSC की अन्य किसी भी भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो इनकी बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के SSC E-book Course - Downlode Now की सहायता ले सकते हैं।

कैसे तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट :

इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाना है। हालांकि इस भर्ती में स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालीफाइंगनेचर का है और अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके CBT के मार्क्स के आधार पर तैयार की जानी है। वहीं सफल होने वाले अभ्यर्थियों को किस विभाग या मंत्रालय में भेजा जाएगा, यह उनके द्वारा दिये गए वरीयता क्रम और CBT में उनके प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा।

क्या है CBT का पैटर्न :

इस भर्ती की CBT में अभ्यर्थियों से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 अंक के 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से 50 अंक के 50 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 100 अंक के100 प्रश्न पूछे जाने हैं। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों के 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। CBT केबाद इस भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में शामिल होना होगा।

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी :

अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कई कोशिशों के बाद अब तक सफल नहीं हो सकते हैं तो आप एक बार सफलताडॉट कॉम के कोर्सेस का हिस्सा जरूर बनें। सफलता इस वक्त UP Lehkpal, PET, IBPS, CUET, NDA, SSC और रेलवे समेत विभिन्न भर्तियों के लिए बैच और फ्री कोर्सेस चलारहा है। इन कोर्सस में दिल्ली की एक्सपर्ट फैकल्टी छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए तैयार करती है। इन कोर्सेस से जुड़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की घर बैठकर कम्पलीट तैयारीकर सकते हैं और सरकारी नौकरी करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप सफलता डॉट कॉम की वेबसाइट पर विजिट या अपने फोन में Safalta App डाउनलोड कर इन कोर्सेससे जुड़ सकते हैं।