एसएससी: स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा की तारीख बदली, क्या है नई तिथियां और कब जारी होगा प्रवेश पत्र?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D टियर-1 परीक्षा 2026 का शेड्यूल संशोधित कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परीक्षा शहर की पर्ची से जुड़ी जानकारी भी जारी कर दी है। उम्मीदवार लॉगिन करके अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं।

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