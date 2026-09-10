एसएससी: आ गया सीपीओ भर्ती का नोटिस, ग्रेजुएट्स के लिए एसआई की 1871 वैकेंसी, क्या है अंतिम तिथि, परीक्षा कब?

शारीरिक परीक्षा में क्या करना होगा?

लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा होगी। यह चरण अर्हता आधारित है, लेकिन अगले चरण में पहुंचने के लिए इसे पास करना जरूरी है।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य श्रेणी में न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर है। पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए यह 165 सेंटीमीटर और कुछ विशेष श्रेणियों में इससे कम है।

महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में कौन-कौन सी गतिविधियां होंगी?

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़, 1.6 किलोमीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक शामिल हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद होगी।



पुरुषों के लिए निर्धारित मानक:

100 मीटर: 16 सेकंड

1.6 किलोमीटर: 6.5 मिनट

लंबी कूद: 3.65 मीटर

ऊंची कूद: 1.2 मीटर

गोला फेंक: 4.5 मीटर



महिलाओं के लिए:

100 मीटर: 18 सेकंड

800 मीटर: 4 मिनट

लंबी कूद: 2.7 मीटर

ऊंची कूद: 0.9 मीटर



लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक के लिए तीन मौके मिलते हैं।