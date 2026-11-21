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संवाद न्यूज एजेंसीज्योतिर्मठ। औली में फरवरी के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित हो सकती है। स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया ने वर्ष 2026-27 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी स्की एंड स्नोबोर्ड उत्तराखंड को सौंपी है। प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।औली की बर्फीली ढलानों पर हर साल शीतकालीन खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हालांकि पर्याप्त बर्फबारी नहीं होने के कारण कई बार प्रतियोगिताएं रद्द भी करनी पड़ी हैं। इस बार भी प्रतियोगिता का आयोजन मौसम और बर्फबारी की स्थिति पर निर्भर करेगा। समय पर बर्फबारी होने पर फरवरी के पहले सप्ताह में देशभर के स्कीइंग खिलाड़ियों का रोमांच औली की ढलानों पर देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय स्की एंड स्नोबोर्ड खिलाड़ी एवं टेक्निकल कमेटी के सदस्य विवेक पंवार ने बताया कि स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया ने राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप के आयोजन का आवंटन स्की एंड स्नोबोर्ड उत्तराखंड को किया है। आयोजन की तैयारियों के संबंध में जल्द ही पर्यटन सचिव और पर्यटन मंत्री से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार और शासन से सहयोग मांगा जाएगा।इंसेटमान्यता पर उठाए सवालज्योतिर्मठ। विवेक पंवार ने विंटर गेम्स एसोसिएशन तथा भारतीय स्की एंड स्नो बोर्ड की मान्यता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के एसोसिएशन औली में किस तरह के गेम्स की बात कर रहा है। इससे खिलाड़ी भ्रमित हो रहे हैं। कहा कि राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप के आयोजन का जिम्मा स्की एंड स्नोबोर्ड उत्तराखंड को मिला है। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए शीघ्र पर्यटन सचिव और पर्यटन मंत्री से मुलाकात करेंगे।