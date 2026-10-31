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रेलवे में खेल कोटा से भर्ती: बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, 10वीं पास होना जरूरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

Sat, 31 Oct 2026 03:22 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 31 Oct 2026 03:22 PM IST
सार

दक्षिण पूर्व रेलवे में खेल कोटे के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के 54 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के खेल ट्रायल, खेल उपलब्धियों और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। जानें उम्र सीमा, जरूरी योग्यता, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
 

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RRC SER Recruitment 2026-27 54 Vacancies Under Sports Quota No Written Exam
रेलवे भर्ती 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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दक्षिण पूर्व रेलवे में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है। रेलवे भर्ती सेल (RRC) ने वर्ष 2026-27 के लिए खेल कोटे के तहत कुल 54 पदों पर भर्ती की जानकारी दी है। ये पद ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलग-अलग स्तरों पर भरे जाएंगे। इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन खेल ट्रायल, खेलों में हासिल उपलब्धियों और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

  • इस भर्ती के तहत कुल 54 पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रुप सी के लेवल 4 और लेवल 5 के 5 पद शामिल हैं।
  •  इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है।
  •  ग्रुप सी के लेवल 2 और लेवल 3 में कुल 16 पद हैं। 
  • इनके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
  •  इसके अलावा 10वीं पास के साथ आईटीआई या अप्रेंटिसशिप करने वाले अभ्यर्थी भी योग्य होंगे।
  •  वहीं, ग्रुप डी के लेवल 1 में 33 पद रखे गए हैं। 
  • इनके लिए 10वीं पास या आईटीआई और एनएसी की योग्यता जरूरी है।

कौन कर सकता है आवेदन?

भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2027 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। इस भर्ती की एक खास शर्त यह है कि किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। यानी सभी अभ्यर्थियों के लिए उम्र की यही सीमा लागू होगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के पास अपनी खेल उपलब्धियों से जुड़े मान्य प्रमाणपत्र होने चाहिए। इन प्रमाणपत्रों की तारीख 1 अप्रैल 2024 या इसके बाद की होनी चाहिए। इससे पहले जारी किए गए खेल प्रमाणपत्र इस भर्ती की बताई गई शर्त को पूरा नहीं करेंगे।

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बिना परीक्षा कैसे होगा चयन?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा अंक खेल उपलब्धियों के लिए रखे गए हैं। खेल ट्रायल और मैदान पर प्रदर्शन के लिए 40 अंक मिलेंगे। इसमें पास होने के लिए कम से कम 25 अंक हासिल करना जरूरी होगा। खेलों में मान्यता प्राप्त उपलब्धियों के लिए 50 अंक तय किए गए हैं। वहीं, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 अंक मिलेंगे। इस तरह खेल ट्रायल, खेल उपलब्धियों और पढ़ाई के अंकों को मिलाकर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा।

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कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

आवेदन करने वाले सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि, खेल ट्रायल में शामिल होने के बाद उन्हें 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इस तरह इन उम्मीदवारों के लिए वास्तविक आवेदन खर्च 100 रुपये रह जाएगा। वहीं, एससी, एसटी, महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी के उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। इन अभ्यर्थियों को खेल ट्रायल में शामिल होने के बाद पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

  • योग्य खिलाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  •  आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, उम्र और खेल उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
  •  खेल प्रमाणपत्र भी भर्ती की तय शर्तों के अनुसार होने चाहिए। 
  • आवेदन जमा करने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। 
  • उपलब्ध जानकारी में आवेदन की आखिरी तारीख, खेल ट्रायल का कार्यक्रम और प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख नहीं बताई गई है।
  •  इसलिए उम्मीदवारों को इनसे जुड़े नए अपडेट और आगे की प्रक्रिया के लिए RRC SER की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।
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