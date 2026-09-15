आरआरबी भर्ती: पैरामेडिकल स्टाफ के 590 पदों पर भर्ती, 12वीं पास से बीएससी तक के लिए मौका, क्या है शर्तें? जानें

आयु की शर्तें क्या?

आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। पद के अनुसार उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष और 20 से 40 वर्ष तक अलग-अलग है। उम्मीदवार की जन्मतिथि मैट्रिक या एसएसएलसी प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार ही मान्य होगी और बाद में किए गए किसी बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कितना लगेगा शुल्क?

आरआरबी सीईएन 05/2026 के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 और एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक व EBC वर्ग के उम्मीदवारों को 250 आवेदन शुल्क देना होगा। CBT में शामिल होने पर सामान्य वर्ग को 400 और अन्य संबंधित वर्गों को पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। राशि बैंक शुल्क काटकर वापस की जाएगी।

कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), फिर दस्तावेज सत्यापन (DV) और अंत में मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा।