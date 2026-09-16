रेलवे: आरआरबी जेई 2025 भर्ती के सीबीटी-2 का परिणाम जारी, 39 हजार अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा; आगे क्या होगा?
RRB JE CBT 2 Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती की दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 2 जुलाई को हुई परीक्षा में 39,002 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
विस्तार
RRB JE CBT 2 Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण यानी सीबीटी-2 का परिणाम 16 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। यह परिणाम विज्ञापन संख्या सीईएन 05/2025 के तहत जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम, अंकपत्र और चयन सूची देख सकते हैं।
सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2026 को किया गया था। इसमें कुल 39,002 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम जारी होने के साथ ही संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डों ने क्षेत्रवार कटऑफ अंक और चयन सूची भी जारी की है।
कितने पदों के लिए हुई थी यह भर्ती?
विज्ञापन संख्या सीईएन 05/2025 के तहत कुल 2,585 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें जूनियर इंजीनियर के अलग-अलग विषयों के साथ डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए) के पद भी शामिल हैं। इन पदों में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी समेत अलग-अलग तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।
आरआरबी जेई सीबीटी-2 परिणाम में क्या जानकारी है?
परिणाम और अंकपत्र में अभ्यर्थी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के बाद इन विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए।
- अभ्यर्थी का नाम
- अनुक्रमांक
- पंजीकरण या आवेदन संख्या
- श्रेणी
- पद का नाम
- परीक्षा का नाम
- प्राप्त अंक, यदि जारी किए गए हैं
- अर्हता स्थिति
- लागू होने पर कटऑफ अंक
- चयन के अगले चरण से जुड़े निर्देश
क्या अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा?
सीबीटी-2 में अर्हता हासिल करने वाले सभी अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। अगला चरण दस्तावेज सत्यापन है।
इसके बाद चयन प्रक्रिया में चिकित्सा परीक्षा भी शामिल है। आरआरबी जेई भर्ती की चयन प्रक्रिया में सीबीटी-1, सीबीटी-2, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल हैं।
आरआरबी जेई सीबीटी-2 का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी अपना अंकपत्र पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- पहला चरण: अपने क्षेत्र के रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- दूसरा चरण: वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए सूचना पट्ट या नवीनतम घोषणाओं वाले हिस्से में जाएं।
- तीसरा चरण: सीईएन 05/2025 के परिणाम, सीबीटी-2 के लिए चयन सूची और अंकपत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- चौथा चरण: परिणाम या अंकपत्र के लॉगिन पृष्ठ पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
- पांचवां चरण: स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा कोड भरें और जमा करें।
- छठा चरण: स्क्रीन पर अपना अंकपत्र देखें। इसके बाद उसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।