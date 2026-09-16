रेलवे: आरआरबी जेई 2025 भर्ती के सीबीटी-2 का परिणाम जारी, 39 हजार अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा; आगे क्या होगा?

RRB JE CBT 2 Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण यानी सीबीटी-2 का परिणाम 16 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। यह परिणाम विज्ञापन संख्या सीईएन 05/2025 के तहत जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम, अंकपत्र और चयन सूची देख सकते हैं।

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सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2026 को किया गया था। इसमें कुल 39,002 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम जारी होने के साथ ही संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डों ने क्षेत्रवार कटऑफ अंक और चयन सूची भी जारी की है।