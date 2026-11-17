आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जोन और श्रेणी के अनुसार कटऑफ कितनी रही?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा की क्षेत्रवार और श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में अपने क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार कटऑफ देख सकते हैं।

रेलवे जोन अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भोपाल 79.81581 73.93395 68.90590 79.75489 75.67089 अहमदाबाद 77.28827 70.35536 64.24586 76.45039 71.47350 प्रयागराज 77.69152 73.24030 64.55705 76.64195 73.54783 गोरखपुर 81.46204 75.26916 71.03385 80.92605 77.91513 पटना 82.51333 70.47363 66.61698 82.51135 77.46169 रांची 80.51944 71.87366 65.96492 78.94892 74.35296 अजमेर 80.68220 73.52516 73.98527 -- 74.26305 कलकत्ता 84.16794 77.44996 66.59089 80.99859 74.02487 बिलासपुर 78.89454 72.78911 65.82458 78.58082 73.24411 चेन्नई 80.75601 72.17547 62.85505 82.79168 68.23448 भुवनेश्वर 78.06946 69.64395 58.62917 77.93389 69.56665 गुवाहाटी 81.63090 75.53045 68.15195 80.17779 76.05512 बंगलूरू 79.29352 71.47381 73.92658 79.20791 73.51246 चंडीगढ़ 80.25070 74.44865 68.60230 79.33289 75.01708 मुंबई 77.65710 72.54864 64.60060 77.30953 72.44898 सिकंदराबाद 80.41510 73.58250 69.78310 81.95010 74.63219

किस श्रेणी और जोन की कटऑफ सबसे ज्यादा रही?

कटऑफ के आंकड़ों की तुलना करने पर अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग जोन सबसे आगे रहे। अनारक्षित और अनुसूचित जाति श्रेणी में सबसे अधिक कटऑफ कलकत्ता जोन की रही। वहीं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सबसे अधिक कटऑफ दूसरे जोन की रही।

श्रेणीवार सबसे अधिक कटऑफ का विवरण यहां देख सकते हैं:

श्रेणी सबसे अधिक कटऑफ जोन अनारक्षित 84.16794 कलकत्ता अनुसूचित जाति 77.44996 कलकत्ता अनुसूचित जनजाति 73.98527 अजमेर अन्य पिछड़ा वर्ग 82.79168 चेन्नई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 77.91513 गोरखपुर

आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम कब जारी हुआ था?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12 नवंबर 2026 को ग्रुप डी का क्षेत्रवार परिणाम जारी किया था। इसके साथ ही अलग-अलग जोन और श्रेणियों के कटऑफ अंक भी घोषित किए गए थे। सीईएन 09/2025 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच हुई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके प्राप्त अंकों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

अब आगे क्या है प्रक्रिया?

ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में शामिल होना होगा। इस चरण में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आगे की चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

शारीरिक दक्षता परीक्षा: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में शामिल होना होगा। दस्तावेज सत्यापन: शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी। चिकित्सा जांच: संबंधित चयन प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में देरी न करें। डाउनलोड करने का लिंक 1 दिसंबर 2026 को रात 11:55 बजे बंद हो जाएगा।