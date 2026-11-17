रेलवे: आरआरबी ग्रुप डी का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? समझें सभी स्टेप्स; देखें जोन और श्रेणीवार कटऑफ
- रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप-डी भर्ती का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है।
- उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से अपने अंक देख सकते हैं।
- डाउनलोड करने का लिंक 1 दिसंबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा।
विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। सीईएन 09/2025 के तहत लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लॉगिन करने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी।
आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का स्कोरकार्ड कब तक डाउनलोड कर सकते हैं?
रेलवे ग्रुप डी भर्ती का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक 1 दिसंबर 2026 को रात 11:55 बजे तक ही सक्रिय रहेगा। इसके बाद उम्मीदवार इस लिंक के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए दो जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इनके बिना लॉगिन करना संभव नहीं होगा।
- पंजीकरण संख्या
- जन्मतिथि (DD-MM-YYYY प्रारूप में)
उम्मीदवारों को सलाह है कि लॉगिन करने से पहले अपना पंजीकरण विवरण तैयार रखें, ताकि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में परेशानी न हो।
आरआरबी ग्रुप डी स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट का लिंक खोलें।
- वेबसाइट पर सीईएन 09/2025 के तहत आरआरबी ग्रुप डी स्कोरकार्ड का लिंक खोजें।
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें।
- अब अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें।
- जन्मतिथि डीडीएमएमवाईवाईवाईवाई प्रारूप में भरें।
- लॉगिन का विवरण जमा करें।
- आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जोन और श्रेणी के अनुसार कटऑफ कितनी रही?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा की क्षेत्रवार और श्रेणीवार कटऑफ भी जारी कर दी है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में अपने क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार कटऑफ देख सकते हैं।
|रेलवे जोन
|अनारक्षित
|अनुसूचित जाति
|अनुसूचित जनजाति
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|भोपाल
|79.81581
|73.93395
|68.90590
|79.75489
|75.67089
|अहमदाबाद
|77.28827
|70.35536
|64.24586
|76.45039
|71.47350
|प्रयागराज
|77.69152
|73.24030
|64.55705
|76.64195
|73.54783
|गोरखपुर
|81.46204
|75.26916
|71.03385
|80.92605
|77.91513
|पटना
|82.51333
|70.47363
|66.61698
|82.51135
|77.46169
|रांची
|80.51944
|71.87366
|65.96492
|78.94892
|74.35296
|अजमेर
|80.68220
|73.52516
|73.98527
|--
|74.26305
|कलकत्ता
|84.16794
|77.44996
|66.59089
|80.99859
|74.02487
|बिलासपुर
|78.89454
|72.78911
|65.82458
|78.58082
|73.24411
|चेन्नई
|80.75601
|72.17547
|62.85505
|82.79168
|68.23448
|भुवनेश्वर
|78.06946
|69.64395
|58.62917
|77.93389
|69.56665
|गुवाहाटी
|81.63090
|75.53045
|68.15195
|80.17779
|76.05512
|बंगलूरू
|79.29352
|71.47381
|73.92658
|79.20791
|73.51246
|चंडीगढ़
|80.25070
|74.44865
|68.60230
|79.33289
|75.01708
|मुंबई
|77.65710
|72.54864
|64.60060
|77.30953
|72.44898
|सिकंदराबाद
|80.41510
|73.58250
|69.78310
|81.95010
|74.63219
किस श्रेणी और जोन की कटऑफ सबसे ज्यादा रही?
कटऑफ के आंकड़ों की तुलना करने पर अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग जोन सबसे आगे रहे। अनारक्षित और अनुसूचित जाति श्रेणी में सबसे अधिक कटऑफ कलकत्ता जोन की रही। वहीं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सबसे अधिक कटऑफ दूसरे जोन की रही।
श्रेणीवार सबसे अधिक कटऑफ का विवरण यहां देख सकते हैं:
|श्रेणी
|सबसे अधिक कटऑफ
|जोन
|अनारक्षित
|84.16794
|कलकत्ता
|अनुसूचित जाति
|77.44996
|कलकत्ता
|अनुसूचित जनजाति
|73.98527
|अजमेर
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|82.79168
|चेन्नई
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|77.91513
|गोरखपुर
आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम कब जारी हुआ था?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12 नवंबर 2026 को ग्रुप डी का क्षेत्रवार परिणाम जारी किया था। इसके साथ ही अलग-अलग जोन और श्रेणियों के कटऑफ अंक भी घोषित किए गए थे। सीईएन 09/2025 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच हुई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके प्राप्त अंकों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
अब आगे क्या है प्रक्रिया?
ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में शामिल होना होगा। इस चरण में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आगे की चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:
- शारीरिक दक्षता परीक्षा: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में शामिल होना होगा।
- दस्तावेज सत्यापन: शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी।
- चिकित्सा जांच: संबंधित चयन प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में देरी न करें। डाउनलोड करने का लिंक 1 दिसंबर 2026 को रात 11:55 बजे बंद हो जाएगा।