पंजाब पुलिस: 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी, अब आगे क्या?

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम 4 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया। इस परीक्षा में करीब 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।

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परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना योग्यता परिणाम और व्यक्तिगत सामान्यीकृत स्कोर कार्ड देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।