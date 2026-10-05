पंजाब पुलिस: 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, कांस्टेबल भर्ती का परिणाम जारी, अब आगे क्या?
पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब सफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी करनी होगी।
विस्तार
पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम 4 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया। इस परीक्षा में करीब 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना योग्यता परिणाम और व्यक्तिगत सामान्यीकृत स्कोर कार्ड देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
कब हुई थी लिखित परीक्षा?
- पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी।
- परीक्षा का आयोजन 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के बीच हुआ था।
- अब लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ भर्ती प्रक्रिया का पहला बड़ा चरण पूरा हो गया है।
- जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित योग्यता हासिल की है, उन्हें अब चयन प्रक्रिया के शारीरिक चरणों की तैयारी करनी होगी।
स्कोरकार्ड कब तक डाउनलोड कर सकेंगे?
पंजाब पुलिस कांस्टेबल का सामान्यीकृत स्कोरकार्ड 4 अक्तूबर 2026 से 30 मार्च 2027 तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड समय रहते डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। केवल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय इसकी प्रति अपने पास रखना बेहतर होगा। ध्यान रखें:
- स्कोरकार्ड उपलब्ध होने की तारीख: 4 अक्तूबर 2026
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तारीख: 30 मार्च 2027
कटऑफ अंक कब जारी होंगे?
भर्ती बोर्ड की ओर से पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के कटऑफ अंक भी जारी किए जाने की उम्मीद है। कटऑफ से उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अगले चरण के लिए आवश्यक अंक कितने रहे।
कटऑफ और भर्ती के आगे के चरणों से जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।
पंजाब पुलिस कांस्टेबल का परिणाम कैसे चेक करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों के जरिए अपना परिणाम और स्कोरकार्ड देख सकते हैं:
- सबसे पहले पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘व्हाट्स न्यू’ अनुभाग में जाएं।
- पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से संबंधित सूचना खोजें।
- भर्ती अनुभाग में दिए गए परिणाम या स्कोरकार्ड के लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसमें पंजीकरण या आवेदन पहचान संख्या और पासवर्ड जैसी जानकारी मांगी जा सकती है।
- स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा कोड दर्ज करें।
- जमा करें वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजाब पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2026 और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- परिणाम को ध्यान से चेक करें और स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
- भविष्य के लिए इसकी प्रति निकालकर या डिजिटल प्रति सुरक्षित रख लें।