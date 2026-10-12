पीएसएसएसबी: क्लर्क भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 13-15 अक्तूबर तक चुनौती देने का मौका

पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने क्लर्क भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने की विंडो 13 अक्तूबर से 15 अक्तूबर 2026, शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।

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यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई गलती मिलती है, तो वह बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके अलावा, आवश्यक दस्तावेजों और आपत्ति फॉर्म की हार्ड कॉपी 20 अक्तूबर 2026 तक बोर्ड कार्यालय पहुंचाना जरूरी है।