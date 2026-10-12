पीएसएसएसबी: क्लर्क भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 13-15 अक्तूबर तक चुनौती देने का मौका
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने क्लर्क भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार उत्तर कुंजी में दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है तो वह इसे चुनौती भी दे सकता है।
विस्तार
पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने क्लर्क भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने की विंडो 13 अक्तूबर से 15 अक्तूबर 2026, शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।
यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई गलती मिलती है, तो वह बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके अलावा, आवश्यक दस्तावेजों और आपत्ति फॉर्म की हार्ड कॉपी 20 अक्तूबर 2026 तक बोर्ड कार्यालय पहुंचाना जरूरी है।
आंसर-की में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
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विवरण
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जानकारी
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परीक्षा का नाम
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क्लर्क भर्ती परीक्षा 2026
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विज्ञापन संख्या
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संबंधित भर्ती नोटिस के अनुसार
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परीक्षा की तारीख
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संबंधित परीक्षा विवरण के अनुसार
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पद का नाम
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क्लर्क
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प्रश्नपत्र सेट/बुकलेट कोड
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संबंधित प्रश्नपत्र के अनुसार
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प्रश्न संख्या
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प्रत्येक प्रश्न का क्रमांक
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सही उत्तर
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बोर्ड द्वारा जारी उत्तर
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उम्मीदवार के उत्तर
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उपलब्ध होने पर रिस्पॉन्स शीट में
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आपत्ति दर्ज करने का तरीका
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बोर्ड द्वारा उपलब्ध Google Form
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आपत्ति की अंतिम तारीख
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15 अक्तूबर 2026, शाम 5 बजे
आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट punjab.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर Latest Notifications या Examination सेक्शन खोलें।
- PSSSB Clerk Answer Key 2026 से संबंधित नोटिस खोजें।
- संबंधित भर्ती परीक्षा की आंसर की के लिंक पर क्लिक करें।
- उपलब्ध पीडीएफ या रिस्पॉन्स शीट खोलें।
- आंसर की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान करें।
उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?
- प्रोविजनल आंसर की में दिए गए उत्तरों को ध्यान से जांचें।
- यदि किसी उत्तर में गलती मिलती है, तो बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए Google Form को भरें।
- आपत्ति के समर्थन में आवश्यक प्रमाण और संबंधित दस्तावेज तैयार रखें।
- ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद आपत्ति फॉर्म और प्रमाणपत्रों की मूल हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय में जमा करें।
- सुनिश्चित करें कि दस्तावेज 20 अक्तूबर 2026 तक कार्यालय पहुंच जाएं।
आपत्ति भेजने का पता
सचिव,
Subordinate Services Selection Board, Punjab,
Forest Complex, Sector-68,
SAS Nagar (Mohali), Punjab – 160062.
आपत्तियों के बाद क्या होगा?
आपत्ति विंडो बंद होने के बाद बोर्ड सभी आपत्तियों की समीक्षा विशेषज्ञ समिति के माध्यम से करेगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जमा किए गए आपत्ति फॉर्म की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें और आगे की जानकारी के लिए पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।