UPSSSC PET 2022: जन्मतिथि की पुष्टि के लिए मान्य होगा सिर्फ ये सर्टिफिकेट, आवेदन से पहले ये महत्वपूर्ण बात जान लें आप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राज्य में आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2022 केलिए आवेदन कर देना चाहिए। दरअसल UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में सिर्फ वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जो PET में शामिल होंगे। UPSSSC ने PET 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 28 जून 2022 से कर दी है। अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके 27 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसपरीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में UPSSSC की भर्तियों में हिस्सा लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए PET में अच्छा स्कोर करना बेहद आवश्यक है। इसलिए अभ्यर्थियों को PET की बेहतर तैयारी करवाने के लिए सफलता डॉट कॉम ने एक खास UPSSSC PET Foundation Course 2022 की शुरुआत की है। इस खास कोर्स से जुड़कर अभ्यर्थी PET की बेहतर तैयारी करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं।