एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या 11/2026 के तहत विभिन्न विभागों में कार्यकारी स्तर के 145 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में इंजीनियरिंग के साथ वैज्ञानिक, मानव संसाधन, कानून और सुरक्षा विभाग के पद भी शामिल हैं। कंपनी ने अलग-अलग वेतनमान में ये पद निकाले हैं। इनमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सहायक प्रबंधक स्तर तक के पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन की तारीख क्या है और कब तक भर सकेंगे फॉर्म?

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें नीचे दी गई हैं:

प्रक्रिया तारीख और समय ऑनलाइन आवेदन शुरू 20 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे पंजीकरण की अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2026, रात 11:45 बजे पंजीकरण और शुल्क भुगतान कर चुके उम्मीदवारों के लिए अंतिम आवेदन जमा करने की तारीख 22 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे कंप्यूटर आधारित परीक्षा/छंटनी परीक्षा बाद में घोषित होगी साक्षात्कार बाद में घोषित होगा

किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं?

एनएलसी इंडिया ने अलग-अलग विभागों और कार्यक्षेत्रों के अनुसार 145 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदवार रिक्तियों का पूरा विवरण इस प्रकार है:

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विभाग और कार्यक्षेत्र पद का नाम पदों की संख्या यांत्रिक (तापीय) उप महाप्रबंधक 1 यांत्रिक (तापीय) कार्यकारी अभियंता 7 यांत्रिक (खदान) कार्यकारी अभियंता 40 यांत्रिक (परियोजना) कार्यकारी अभियंता 4 विद्युत (तापीय) उप महाप्रबंधक 1 विद्युत (तापीय) कार्यकारी अभियंता 6 विद्युत (खदान) कार्यकारी अभियंता 20 विद्युत (परियोजना) कार्यकारी अभियंता 3 सिविल (तापीय) उप महाप्रबंधक 2 सिविल (तापीय) कार्यकारी अभियंता 5 सिविल (खदान) कार्यकारी अभियंता 8 सिविल (परियोजना) कार्यकारी अभियंता-1 1 सिविल (परियोजना) कार्यकारी अभियंता-2 1 नियंत्रण एवं उपकरण (तापीय) कार्यकारी अभियंता 4 पर्यावरण अभियांत्रिकी (खदान) कार्यकारी अभियंता 2 वैज्ञानिक (तापीय) सहायक कार्यकारी प्रबंधक 5 वैज्ञानिक (परियोजना) सहायक कार्यकारी प्रबंधक 4 रासायनिक (तापीय) कार्यकारी अभियंता 4 रासायनिक (परियोजना) कार्यकारी अभियंता 1 खनन कार्यकारी अभियंता 12 सुरक्षा (परियोजना) कार्यकारी अभियंता 1 मानव संसाधन उप प्रबंधक 7 कानून उप प्रबंधक 3 सुरक्षा अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक 2 सुरक्षा सहायक प्रबंधक 1 कुल 145

किन शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इंजीनियरिंग से जुड़े पदों के लिए संबंधित शाखा में स्नातक की डिग्री जरूरी है। वहीं वैज्ञानिक, मानव संसाधन, कानून और सुरक्षा विभाग के लिए अलग-अलग योग्यताएं मांगी गई हैं। विभागवार योग्यता का विवरण इस प्रकार है:

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यांत्रिक विभाग: उम्मीदवार के पास मैकेनिकल, मैकेनिकल एवं प्रोडक्शन, औद्योगिक एवं उत्पादन या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। विद्युत विभाग: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग या अधिसूचना में बताई गई संबंधित विद्युत शाखा में स्नातक की डिग्री जरूरी है। सिविल विभाग: सिविल या सिविल एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। नियंत्रण एवं उपकरण विभाग: इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल या एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री जरूरी है। पर्यावरण अभियांत्रिकी: पर्यावरण अभियांत्रिकी या ऊर्जा एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा निर्धारित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग डिग्री वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं। वैज्ञानिक विभाग: उम्मीदवार के पास रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान या भौतिक रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। रासायनिक विभाग: रासायनिक अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री जरूरी है। खनन विभाग: खनन अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ कोयला खान विनियम, 2017 के तहत प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए। सुरक्षा विभाग के कार्यकारी अभियंता पद के लिए: अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखा में डिग्री के साथ इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने के बाद निर्धारित औद्योगिक सुरक्षा डिप्लोमा होना चाहिए। मानव संसाधन विभाग: स्नातक की डिग्री के साथ मानव संसाधन, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, श्रम कल्याण या संबंधित विषय में निर्धारित स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है। कानून विभाग: तीन या पांच साल की विधि स्नातक डिग्री के साथ भारत की किसी राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए। सुरक्षा विभाग के अन्य पद: किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

किस पद के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए?

एनएलसी इंडिया ने पद और उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा तय की है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 से 52 साल के बीच है। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

कितने साल का अनुभव मांगा गया है?

यह भर्ती मुख्य रूप से अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है। अलग-अलग पदों के अनुसार अनुभव की अवधि तय की गई है। पद के अनुसार अनुभव की शर्तें इस प्रकार हैं:

पद जरूरी कार्य अनुभव उप महाप्रबंधक (ई-7) 19 साल का संबंधित अनुभव, जिसमें निर्धारित परियोजना अनुभव भी शामिल है कार्यकारी अभियंता (ई-4) 5 साल का संबंधित अनुभव सहायक कार्यकारी प्रबंधक, वैज्ञानिक (ई-2) 4 साल का संबंधित अनुभव उप प्रबंधक, मानव संसाधन (ई-3) 1 साल का संबंधित अनुभव उप प्रबंधक, कानून (ई-3) 1 साल का संबंधित अनुभव अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक, सुरक्षा (ई-6) निर्धारित वरिष्ठ स्तर की सुरक्षा सेवा या संबंधित अनुभव सहायक प्रबंधक, सुरक्षा (ई-1) निर्धारित सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या संगठनात्मक सुरक्षा का अनुभव

चयनित उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी?

एनएलसी इंडिया भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को उनके पद और वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। ई-7 वेतनमान में 1,00,000 रुपये से 2,60,000 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है।

आवेदन शुल्क कितना जमा करना होगा?

शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की ई-कलेक्ट सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। श्रेणीवार शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क प्रक्रिया शुल्क कुल शुल्क सामान्य वर्ग 500 रुपये 354 रुपये 854 रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 500 रुपये 354 रुपये 854 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) 500 रुपये 354 रुपये 854 रुपये अनुसूचित जाति छूट 354 रुपये 354 रुपये अनुसूचित जनजाति छूट 354 रुपये 354 रुपये दिव्यांग उम्मीदवार छूट 354 रुपये 354 रुपये पूर्व सैनिक छूट 354 रुपये 354 रुपये

एनएलसी इंडिया भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार एनएलसी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।